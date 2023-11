Pallanuoto femminile, Padova e Trieste vittoriose nel terzo turno dell’Euro Cup

Vittorie per Pallanuoto Trieste ed Antenore Plebiscito Padova nel terzo turno dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile: le giuliane restano a punteggio pieno nel Girone B e sono ormai ad un passo dalla Final Four, mentre le venete sono in vetta in coabitazione con le neerlandesi del ZV De Zaan e le transalpine del Lille UC, con cui si giocheranno nelle prossime giornate i due posti che valgono la qualificazione nel Girone A.

Nel Girone A il match di Padova vede l’Antenore Plebiscito superare le elleniche dell’ANO Glyfada iRepair per 8-7. Nel primo quarto greche in vantaggio, ma Queirolo trova l’1-1, mentre nel secondo periodo c’è il break delle ospiti, che volano sull’1-4, ma le patavine con la doppietta di Millo accorciano sul 3-4 a metà gara.

Nel terzo quarto prosegue il momento di rottura delle elleniche e così l’Antenore Plebiscito porta a sei il numero di reti consecutive: doppietta di Meggiato e reti di Cassarà e Queirolo per il 7-4. Nell’ultima frazione le greche tornano al gol dopo oltre 16 minuti, ma Cassarà riconsegna il +3 alle patavine. Negli ultimi due giri di lancette le ospiti tornano a -1, ma non riescono a completare la rimonta e le patavine si impongono per 8-7.

Nel Girone B la sfida di Berlino sorride alla Pallanuoto Trieste, che passa per 8-11 in casa delle tedesche dello Spandau 04. Nel primo quarto Citino e Gragnolati consegnano il primo break alle giuliane, ma le teutoniche trovano il pari. Altri due gol di Gragnolati, però, portano Trieste sul 2-4. Nella seconda frazione Klatowski dà il +3 alle ospiti, ma lo Spandau con quattro gol consecutivi arriva in vantaggio sul 6-5 a metà gara.

Nel terzo periodo Trieste torna al gol dopo più di 8 minuti con Cergol, ma le tedesche si riportano in vantaggio. Le giuliane, però, con il gol di Gragnolati e la doppietta di Cordovani ribaltano lo score sul 7-9. Nell’ultimo quarto Citino dà il +3 alle ospiti, le teutoniche accorciano, ma a 52″ dal termine Cergol sigla la rete del definitivo 8-11.

EURO CUP FEM MINILE

3a giornata

Gruppo A

Risultati

ZV De Zaan (NED) v Lille UC (FRA) 12-9 (2-4, 6-1, 1-0, 3-4)

Antenore Plebiscito Padova (ITA) v ANO Glyfada iRepair (GRE) 8-7 (1-1, 2-3, 4-0, 1-3)

Classifica

ZV De Zaan (NED) 6, Lille UC (FRA) 6, Antenore Plebiscito Padova (ITA) 6, ANO Glyfada iRepair (GRE) 0.

Gruppo B

Risultati

Grand Nancy (FRA) v BVSC-Zuglo (HUN) 4-18 (0-3, 1-4, 2-6, 1-5)

Spandau 04 Berlin (GER) v Pallanuoto Trieste (ITA) 8-11 (2-4, 4-1, 1-4, 1-2)

Classifica

Pallanuoto Trieste (ITA) 9, BVSC-Zuglo (HUN) 6, Spandau 04 Berlin (GER) 3, Grand Nancy (FRA) 0.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro