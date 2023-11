Pallanuoto femminile, Terrassa-L’Ekipe Orizzonte 10-8 nella terza giornata di Champions League

La sconfitta patita in Spagna nella terza giornata del Gruppo A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile complica il cammino europeo de L’Ekipe Orizzonte, con le catanesi che cedono al CN Terrassa, vittorioso in casa con lo score di 10-8. Le etnee, così, si ritrovano a -5 dal primo posto, che regala il pass per la Final Four, a tre giornate dalla conclusione della fase a gironi.

A Terrassa nel primo quarto passa in vantaggio L’Ekipe Orizzonte con Marletta, le iberiche si portano sull’1-1, ma le etnee si mordono le mani per i rigori sbagliati prima da Bettini e poi da Halligan. Nella seconda frazione le spagnole vanno in vantaggio, poi le reti di Leone e Bettini ribaltano il punteggio prima del nuovo pareggio delle iberiche, ma Viacava sigla il gol che vale il 4-5 a metà gara.

Nel terzo periodo con un parziale di 3-0 il Terrassa spacca la gara, poi Palmieri riporta le etnee a -1, ma le spagnole arrivano agli ultimi otto minuti sul 7-5. Nell’ultimo quarto Halligan e Bettini regalano il pareggio all’Orizzonte, ma le iberiche trovano il break che vale il 9-7. Tabani sigla la rete del -1, ma il Terrassa chiude i conti a 1’40” dal termine con il gol del definitivo 10-8.

CHAMPIONS LEAGUE FEM MINILE

3a giornata

Gruppo A

Risultati

CN Terrassa (ESP) v Ekipe Orizzonte (ITA) 10-8 (1-1, 2-3, 4-1, 3-3)

SIS Roma (ITA) v CN Sant Andreu (ESP) 14-15 dtr (10-10) (3-2, 2-4, 3-1, 2-3, tr 4-5)

Classifica

CN Sant Andreu (ESP) 8, CN Terrassa (ESP) 6, Ekipe Orizzonte (ITA) 3, SIS Roma (ITA) 1.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani