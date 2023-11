Volley, Cisterna gioca una grande partita e trova la prima vittoria. Ancora a secco una spenta Milano

Una grandiosa Top Volley Cisterna domina in casa contro l’Allianz Milano trovando la prima vittoria stagionale. La squadra di casa si impone nell’anticipo della terza giornata della Superlega 2023-24 di volley maschile con un netto e perentorio 3-0 (25-14 25-15 25-23). I ragazzi di Falasca salgono così a quota quattro punti in classifica in attesa di quello che faranno le altre squadre impegnate domani; appuntamento con la vittoria invece rimandato per Milano ancora inchiodata nelle retrovie con un solo punto, che incappa in una brutta serata in cui gli errori sono stati troppi.

Per Cisterna sugli scudi lo spagnolo Jordi Ramon e il francese Theo Faure, imbeccati da una regia perfetta nel corso dell’arco di tutto il match del palleggiatore italiano Davide Saitta. Top scorer del match l’opposto di Cisterna Faure, che mette a terra 16 attacchi e 2 muri per un totale di 18 punti. Fondamentali anche i 14 punti di Ramon e gli 8 di Pavle Peric, per una prova di squadra davvero eccezionale. Per Milano buona prestazione del giapponese Yuki Ishikawa che confeziona 13 punti con 11 attacchi, 1 muro e 1 un punto diretto dal servizio.

Allianz Milano che si presenta a Latina decisamente incerottata e con la diagonale titolare che inizia in panchina. Il palleggiatore Paolo Porro è reduce da un brutto infortunio e sicuramente non pronto per giocare una partita intera ad alta intensità. Parte meglio dai blocchi di partenza Cisterna, che trascinata dallo spagnolo Ramon prende subito il largo sul 6-3 fino ad ampliare il vantaggio su un muro mostruoso di Faure che fissa il punteggio sul 14-7. Inutile il time-out chiamato da un Piazza visibilmente alterato e l’inserimento disperato in campo di Porro, la squadra di casa è concreta, sciolta e continua ad amministrare il resto del parziale sfruttando i troppi errori avversari andando ad imporsi per 25-14.

Milano che prova a tornare in campo con più vigore, con un Matey Kaziski che finalmente si è sbloccato il sestetto di Piazza entra in partita e si va avanti punto a punto fino al break degli ospiti che si portano sul 6-4 grazie ad uno dei rari errori in attacco di Ramon. Reagisce subito Cisterna che piazza quattro punti consecutivi, tra cui un fallo fischiato al giovane secondo palleggiatore meneghino Zonta, per portarsi sul 8-6. I ragazzi di Falasca non si fermano più, continuano a mettere pressione al servizio e a sbagliare veramente poco, salendo con un onnipresente Ramon (poderoso il diagonale messo a terra per il 15-10) sul 18-12 quando Piazza ferma nuovamente il gioco. Finale di set che non presenta nessun sussulto e Cisterna incamera il secondo parziale con per 25-15 portandosi sul 2-0 con il secondo muro di serata di Nedeljkovic Aleksander.

Inizio di terzo set equilibrato in cui Milano diminuisce gli errori, Cisterna continua a giocare e si vede una bella pallavolo come in occasione del punto del 6-6 ricco di grandi gesti tecnici in uno scambio con tante difese e contro attacchi. La difesa della squadra di Piazza trova parzialmente le misure a Ramon, ma lo spagnolo torna subito in partita stampando un muro pazzesco che dà ai suoi il 9-7 seguito subito dall’ennesimo pallone messo a terra da uno scatenato Faure per il +3 dei ragazzi di Falasca. Torna in campo Porro e il muro di Piano dà un sussulto a Milano che si riporta sul 13-13. Inizia un’avvincente lotta punto a punto, con protagonisti da una parte il solito Faure e dall’altra il subentrato cubano Mergarejo Hernandez, fino al grave errore in attacco di Kaziski che dà il 22-20 alla formazione di casa. Ramon non mette a terra il pallone del 24-22 e pareggia per Milano Ishikawa, però poi una difesa non perfezionata dagli ospiti e il muro di Daniele Mazzone regalano il terzo set (25-23) ai ragazzi di Falasca. Cisterna festeggia la prima vittoria, Milano si lecca le ferite e inizia a pensare alla sfida con Civitanova del prossimo weekend.

