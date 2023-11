Pallamano, le possibili avversarie dell’Italia al secondo playoff verso i Mondiali 2025: il regolamento

Dopo aver superato il primo turno dei play-off di qualificazione ai Mondiali 2025 di pallamano contro la Turchia, la Nazionale italiana guarda con rinnovata fiducia al secondo dei tre step che conducono alla rassegna iridata, che si terrà a marzo 2024, sempre con gare di andata e ritorno.

Il primo turno, oltre che dall’Italia, è stato superato anche da Slovacchia, Estonia e Finlandia, a cui si unirà una tra Lussemburgo ed Israele, con questo doppio confronto rinviato per la situazione internazionale. Erano già qualificate al secondo turno, invece, Lituania, Ucraina e Belgio, grazie al ranking europeo.

Queste otto Nazionali daranno vita al secondo turno dei play-off a marzo 2024, in cui le quattro vincitrici accederanno al terzo turno, dove si uniranno alle 18 squadre partecipanti agli Europei 2024 di gennaio che non staccheranno il pass per i Mondiali. Gli 11 scontri decisivi del terzo turno dei play-off si disputeranno a maggio 2024.

SECONDO TURNO PLAY-OFF MONDIALI PALLAMANO 2025

Andata: 13-14 marzo 2024

Ritorno: 16-17 marzo 2024

Nazionali coinvolte: Lituania, Ucraina, Belgio, Italia, Slovacchia, Estonia, Finlandia ed Israele o Lussemburgo.

