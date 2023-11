Equitazione, dal 2024 la Longines League of Nations sostituirà la Nations Cup di salto ostacoli

Dal 2024 la Longines League of Nations sostituirà la Nations Cup di salto ostacoli dell’equitazione: l’ultima edizione della competizione così come l’abbiamo conosciuta finora è stata vinta dalla Germania, mentre la carta olimpica in palio, ricalcolata dopo i Giochi Panamericani, è andata al Messico, 11°.

La Longines League of Nations vedrà le dieci migliori Nazioni del ranking competere in quattro eventi di qualificazione tra Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Svizzera e Paesi Bassi: i primi otto Paesi classificati si qualificheranno alla finale di Barcellona ad ottobre.

Le quattro tappe di qualificazione si disputeranno ad Abu Dhabi a febbraio, ad Ocala, in Florida, a marzo, a San Gallo, in Svizzera, a maggio, ed a Rotterdam, nei Paesi Bassi, a giugno: queste quattro sedi ospiteranno le tappe di qualificazione dal 2024 al 2027.

RANKING LONGINES LEAGUE OF NATIONS – OTTOBRE 2023

1. IRLANDA 13.834 pts

2. STATI UNITI 13.532 pts

3. FRANCIA 12.890 pts

4. GERMANIA 12.876 pts

5. SVIZZERA 12.514 pts

6. GRAN BRETAGNA 12.045 pts

7. PAESI BASSI 11.957 pts

8. BELGIO 11.552 pts

9. SVEZIA 10.237 pts

10. BRASILE 9.289 pts

11. MESSICO 8.762 pts

12. CANADA 8.726 pts

13. ITALIA 8.199 pts

14. AUSTRIA 7.502 pts

15. SPAGNA 6.748 pts

16. ISRAELE 6.514 pts

17. COLOMBIA 5.458 pts

17. ARABIA SAUDITA 5.458 pts

19. POLONIA 5.108 pts

20. DANIMARCA 4.955 pts

21. PORTOGALLO 4.923 pts

CALENDARIO LONGINES LEAGUE OF NATIONS 2024

Qualificazione

Abu Dhabi 08-11 febbraio 2024

Ocala, Florida (WEC) 19-23 marzo 2024

San Gallo 30 maggio-02 giugno 2024

Rotterdam 20-23 giugno 2024

Finale

Barcellona 03-06 ottobre 2024

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli