Pallanuoto, Italia danneggiata se gli Europei 2024 non verranno disputati? Ipotesi pass olimpici retroattivi

Pochi giorni fa la LEN ha diramato una nota in cui ha comunicato di essere alla ricerca di un’alternativa per la disputa degli Europei 2024 di pallanuoto, inizialmente previsti a gennaio a Netanya, in Israele: in ballo ci sono la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha ed alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel comunicato è stato scritto: “Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la corretta procedura di qualificazione per i prossimi Campionati Mondiali di pallanuoto di Doha ed ulteriori informazioni sull’argomento saranno comunicate il prima possibile”.

Questa affermazione lascia intendere che gli Europei non si disputeranno nella medesima finestra temporale prefissata, ma dopo i Mondiali di Doha, e per la qualificazione alla rassegna iridata potrebbero essere prese in considerazione le classifiche degli Europei 2022.

Se questo meccanismo non coinvolge l’Italia, già qualificata ai Mondiali sia con gli uomini che con le donne, lo stesso ragionamento, seppur non esplicitato nel comunicato citato, potrebbe riguardare, come scritto da Waterpolo Development World, anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In questo caso l’Italia non riuscirebbe a staccare il pass olimpico né con gli uomini, dove a beneficiarne sarebbe la Croazia, né con le donne, dove ad ottenerlo sarebbe la Grecia: a Settebello e Setterosa, dunque, resterebbero quale unica occasione di qualificazione i Mondiali 2024 (4 pass al maschile e 2 al femminile).

QUALIFICATE EUROPEE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Uomini

Francia (Paese ospitante), Ungheria e Grecia (Mondiali 2023)

Si qualificherebbe tramite la classifica degli Europei 2022 la Croazia

Donne

Francia (Paese ospitante), Paesi Bassi e Spagna (Mondiali 2023)

Si qualificherebbe tramite la classifica degli Europei 2022 la Grecia

QUALIFICATE EUROPEE AI MONDIALI DI DOHA 2024

Uomini

Spagna ed Italia (World Cup 2023), Ungheria, Grecia, Serbia e Francia (Mondiali 2023)

Si qualificherebbero tramite la classifica degli Europei 2022 Croazia, Montenegro e Georgia

Donne

Stati Uniti e Paesi Bassi (World Cup 2023), Spagna, Italia, Australia ed Ungheria (Mondiali 2023)

Si qualificherebbero tramite la classifica degli Europei 2022 Grecia, Israele e Francia

