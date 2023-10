Pallamano: il Brixen pesca il Vif al terzo turno di European Cup

Sarà il Vestmanna Ítróttarfelag Víf la squadra che affronterà Brixen in occasione del terzo turno di European Cup 2023-2024 di pallamano. La notizia è arrivata nelle scorse ore al termine del sorteggio svoltosi a Vienna nella sede della European Handball Federation.

Si tratta di una sfida quasi alla cieca per la compagine altoatesina, la quale dovrà fare i conti con un team proveniente da un movimento, quello delle Isole Faroe, in grande crescita sul piano internazionale. Il Vif è una formazione di Vestmanna, micro località sull’isola di Streymot, che nel Campionato ha superato in modo convincente tutte le cinque partite disputate.

I nordeuropei nella rassegna continentale si sono sbarazzati al secondo turno dell’Esch, superandolo con il risultato complessivo di 61-58. Tra i giocatori più pericolosi spicca Filip Jovic, bosniaco naturalizzato faorese.

La doppia sfida tra Brixen e Vestmanna Ítróttarfelag Víf andrà in scena tra il 25-26 novembre (andata) e il 2-3 dicembre (ritorno). Non è da escludere anche lo svolgimento in unico weekend e in sede unica.

Foto: FIGH