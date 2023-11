MotoGP, Fabio Quartararo: "Una bella gara che mi dà fiducia anche per il Qatar. Se il team segue i miei consigli..."

Fabio Quartararo guarda il bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang, infatti, il portacolori del team Yamaha ha conquistato un quinto posto che non può che portare fiducia, primo pilota non ducatista nelle posizioni che contano.

Enea Bastianini, infatti, ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francesco Bagnaia a 3.5. Quarto Jorge Martin a 10.5, quinto proprio Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che completa la top10 a 19.7.

Al termine della gara odierna il nativo di Nizza ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una bella gara nel complesso e l’avevo capito già dai primi giri. Peccato che nelle prime fasi ho dovuto combattere con Jack Miller, anche se ero più veloce, ma non potevo superarlo facilmente. Ho perso un po’ di tempo ma, nel complesso, più di quinto non potevo fare. Ora non dobbiamo fare altro che lavorare sui dettagli che ho segnalato ormai da anni”.

Un aspetto che ha rovinato i piani del “Diablo”: “Penso che se fossi partito davanti avrei potuto tenere il passo dell’1:59 come le Ducati, ma le battaglie iniziali hanno rovinato le mie gomme e mi hanno portato a fare tempi peggiori. Rispetto a un anno fa abbiamo migliorato nel T2 e T3 e in staccata. Voglio essere fiducioso, ma penso che in Qatar potremo fare bene”.

Foto: Valerio Origo