Oggi Sinner e Bagnaia in contemporanea! Dove vedere ATP Finals e MotoGP: l'opzione split di Sky...

Domenica 19 novembre si preannuncia una giornata campale per lo sport italiano, specialmente in vista di un pomeriggio di fuoco sull’asse Torino-Lusail. Il Pala Alpitour del capoluogo piemontese ospiterà infatti l’attesissima finale delle ATP Finals tra il padrone di casa azzurro Jannik Sinner ed il numero 1 al mondo Novak Djokovic, mentre in Qatar si svolgerà il penultimo Gran Premio stagionale della MotoGP.

Entrambi gli eventi cominceranno alle ore 18.00 italiane e saranno quindi in contemporanea (fino al termine della gara motociclistica) almeno per 45/50 minuti. Il big match Sinner-Djokovic sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 (streaming su Rai Play), mentre per gli abbonati sarà possibile vedere la Finale di Torino su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Il duello iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin al Lusail International Circuit sarà visibile invece in diretta tv su Sky Sport MotoGP (in streaming su Sky Go e Now), mentre successivamente ci sarà la possibilità di seguire la corsa della MotoGP in differita e in chiaro su TV8 (in streaming su tv8.it) alle ore 20.05.

Sky garantisce agli appassionati l’opportunità di vedere le due competizioni in contemporanea su un singolo schermo grazie all’opzione split screen, premendo il tasto verde del telecomando ed usufruendo quindi dell’interattività. Di seguito la guida completa di giornata per seguire la finale Sinner-Djokovic alle ATP Finals ed il GP del Qatar 2023 di MotoGP.

SINNER E MOTOGP OGGI

Domenica 19 novembre

Ore 18.00 MotoGP, Gara a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 18.00 ATP Finals, Jannik Sinner-Novak Djokovic (finale) – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER E MOTOGP OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per il tennis Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per la MotoGP Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: per il tennis Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV, per la MotoGP Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro la gara di MotoGP alle 20.05.

Foto: Lapresse