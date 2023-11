MotoGP in tv, orari GP Qatar 2023: programma gara, streaming TV8 e Sky

Siamo giunti alla domenica dell’attesissimo Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Lusail si va a chiudere il weekend con il piatto forte rappresentato dalle gare delle tre classi. Dopo qualifiche e Sprint Race di ieri, oggi saranno in palio 25 pesantissimi punti.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00

Il programma di oggi, domenica 19 novembre, si aprirà come sempre alle ore 13.40 con il warm-up con i suoi 10 minuti a disposizione per i piloti della classe regina per mettere in pratica le ultime modifiche sulle rispettive moto. Dopodichè sarà tempo di gare vere e proprie. Si inizierà alle ore 15.00 (le ore 17.00 locali) con la gara della Moto3 e il nuovo capitolo della sfida tra Jaume Masià e Ayumu Sasaki.

Passiamo poi alle ore 16.15 con la classe mediana in azione con Pedro Acosta che, dopo aver messo le mani sul suo titolo iridato, proverà a proseguire la sua annata sulla cresta dell’onda. Il piatto forte, come sempre, sarà la MotoGP che andrà in scena alle ore 18.00 in vista dell’ennesimo duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin con il titolo della classe regina in bilico e lo spagnolo che si è portato a -7 dopo la Sprint Race.

Il GP del Qatar sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere in chiaro le gare in differita. Quella della Moto3 alle ore 17.05, Moto2 alle ore 18.20, MotoGP ore 20.05. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race saranno in diretta su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR OGGI (orari italiani)

Domenica 19 novembre

Ore 13.40, MotoGP, Warm Up – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00, Moto3, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15, Moto2, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00, MotoGP, GRAN PREMIO – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Differita gara Moto3 su TV8: ore 17.05

Differita gara Moto2 su TV8: ore 18.20

Differita gara MotoGP su TV8: ore 20.05

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 differite delle 3 gare

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia//CordonPress