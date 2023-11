Nuoto, Thomas Ceccon avrà un programma particolare per gli Europei in vasca corta a Otopeni

Sarà una stagione olimpica molto particolare per il nuoto. Il calendario ricco di impegni sta costringendo e costringerà gli atleti a fare delle scelte su quali siano le priorità, partendo dall’ovvietà che il tutto dovrà essere massimizzato in vista dei Giochi di Parigi 2024. Non è un caso che, dal 28 al 30 novembre, la squadra italiana avrà un appuntamento molto importante a Riccione per la composizione della selezione a Cinque Cerchi, nel primo slot a disposizione dei nuotatori.

In quest’ottica quindi gli Europei in vasca corta Otopeni (Romania) vanno letti in maniera un po’ particolare. Dal 5 al 10 dicembre si competerà, ma chiaramente saranno da considerare le priorità dei singoli. Non è un caso che Gregorio Paltrinieri abbia deciso di non rispondere alla convocazione, per proseguire nella preparazione in vista dell’annata che lo vedrà impegnato in primis ai Mondiali di Doha a febbraio per prendere parte alle gare in acque libere soprattutto.

In un contesto così particolare, Thomas Ceccon non disputerà le distanze del dorso e dello stile libero, cimentandosi nei misti e nelle staffette. Una decisione frutto proprio delle scadenze citate, dal momento che il campione veneto cercherà di staccare il biglietto per le Olimpiadi nelle specialità in cui non sarà protagonista nella rassegna continentale nella piscina da 25 metri.

Foto: LaPresse