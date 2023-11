Nuoto, Benedetta Pilato e Thomas Ceccon lanciano messaggi al Nico Sapio. Razzetti e Quadarella sono pronti

Finita nell’album dei ricordi l’edizione 2023 del Trofeo Nico Sapio. La piscina Sciorba di Genova ha dato modo al gruppo azzurro di testarsi in vasca corta, in una stagione che vedrà tanti eventi in successione; non si potrà fare altro che programmare. Il riferimento è agli Europei di Otopeni a dicembre (piscina da 25 metri) e ai Mondiali di Doha (vasca lunga) a febbraio 2024. Tutto questo andrà inquadrato in ottica Giochi Olimpici di Parigi dell’anno venturo.

Ebbene, nelle acque liguri abbiamo avuto la conferma che Benedetta Pilato fa sul serio. La pugliese, che da settembre si allenata a Torino nel gruppo gestito da Antonio Satta (di cui fa parte tra gli altri Alessandro Miressi), sta mostrando dei segnali molto incoraggianti specialmente nella distanza olimpica dei 100 rana. L’obiettivo di Benny è quello di realizzare il tempo-limite di qualificazione ai Giochi a Riccione (28-30 novembre), sede degli Assoluti invernali.

Lo stesso target lo vorrà centrare Thomas Ceccon. Grande protagonista nel corso delle tappe di Coppa del Mondo, il veneto a Genova si è prestato a qualcosa di diverso, ovvero i 200 misti che nella piscina da 25 metri gli vengono sicuramente più naturali. Il personale siglato è stato emblematico. Discorso diverso nei 100 dorso dove l’azzurro ha faticato a trovare il giusto ritmo di nuotata, rispetto alla piscina da 50 metri dove sappiamo di cosa sia capace. I tempi della World Cup parlano chiaro.

Da sottolineare quanto Alberto Razzetti ambisca a traguardi ambiziosi. Buoni i riscontri del “Razzo” nei misti e a delfino. Da capire come tutto questo si tradurrà nelle selezioni olimpiche, ma un ritorno ad alto livello del ligure potrebbe essere interessante. Certezza poi è quella di Simona Quadarella, che nella mai troppo amata vasca corta ha sfiorato un crono da sotto 4′ nei 400 sl e negli 800 sl ha nuotato un tempo tra i migliori in questo periodo.

Foto: LaPresse