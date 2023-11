Nuoto, Benedetta Pilato dà spettacolo nei 100 rana al Nico Sapio. Ceccon e Quadarella vincenti e Zazzeri a Otopeni

Andata in archivio la seconda e ultima giornata della 49ma edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizione meeting di nuoto in vasca corta che si terrà presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova. Una competizione utile per definire la squadra che prenderà parte agli Europei nella vasca da 25 metri di Otopeni (Romania), che vedrà la presenza di tanti nuotatori della squadra italiana.

Missione compiuta in questo senso per Lorenzo Zazzeri che nei 100 stile libero ha centrato la qualificazione per la rassegna continentale con il crono di 46.69. Alle sue spalle Paolo Conte Bonin (47.67) e Giovanni Carraro (47.82). Nei 100 rana donne è andato in scena lo show di Benedetta Pilato. La pugliese, ieri a segno nei 50, ha concesso il bis con il primato della competizione di 1:04.03, mettendosi alle spalle Martina Carraro (1:04.76) e Arianna Castiglioni (1:05.67).

Da sottolineare poi lo stacanovista Alberto Razzetti. Il ligure, nella piscina di casa, ha saputo esaltarsi: il “Razzo” ha messo la mano davanti a tutti nei 200 delfino in 1:52.51 (record della competizione) e ha replicato nei 400 misti, il “Mostro”, nuotati in 4:06.92 e anche in questo caso primato della manifestazione. Ottimi segnali in vista di Otopeni.

Nei 50 rana uomini Simone Cerasuolo si è imposto in 26.37, mettendosi alle spalle Viberti (26.58) e Pinzuti (26.77), mentre nei 100 dorso uomini Thomas Ceccon ha timbrato il cartellino. In vasca corta il veneto fa sempre un po’ di fatica, nel confronto con la piscina da 50 metri. E’ comunque arrivata l’affermazione in 50.15 a precedere Lorenzo Mora (50.53) e Michele Lamberti (51.12).

Da sottolineare l’irruzione di Alessandro Miressi in questa specialità, con un ottavo posto in 52.84. A conclusione del tutto, negli 800 stile libero donne Simona Quadarella ha recitato il ruolo della donna in fuga e l’8:12.71 è stato il risultato, di buona fattura.

Foto: LaPresse