NFL, nella 9a settimana successi importanti per Chiefs, Ravens e Eagles che piegano i Cowboys

Nella nona settimana della NFL 2023-2024 non sono mancati i risultati importanti. Nella AFC i Kansas City Chiefs hanno superato 21-14 i Miami Dolphins (a Francoforte) e ora sono al comando della Conference con un record di 7-2 mentre la franchigia della Florida scende a 6-3.

Al loro fianco i Baltimore Ravens che demoliscono 37-3 i Seattle Seahawks con una prova su corsa letteralmente sensazionale. Nella super-sfida tra Cincinnati Bengals e Buffalo Bills risorge Burrow che lancia per 348 yds e 2 td e arriva un successo fondamentale per 24-21 con la squadra dell’Ohio che sale 5-3, mentre Josh Allen e compagni scivolano a 5-4.

Nella NFC i Philadelphia Eagles sanno solo vincere e piegano anche i Dallas Cowboys nello scontro interno alla NFC East. Punteggio di 28-23 con gli Eagles che, come dicono il loro nome, volano sull’8-1, mentre la squadra del Texas si ferma a 5-3. A riposo Lions e 49ers, negli altri incontri arrivano i ko di New York Giants (6-30 in casa dei Las Vegas Raiders), Tampa Bay Buccaneers (37-39 contro gli Houston Texans), mentre vincono i Washington Commanders (20-17) in casa dei New England Patriots.

