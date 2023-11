NFL, nella 11a settimana successi importanti per Dolphins, Jaguars, Cowboys, Lions, 49ers e Ravens

L’undicesima settimana della NFL 2023-2024, oltre ad avvicinarci ulteriormente ai Play-off, ha regalato spunti importanti. In attesa del big match di questa notte, ovvero il Monday Night che profuma di Super Bowl tra le due squadre in vetta alle rispettive Conference, ovvero Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, la situazione inizia a delinearsi tra AFC e NFC. Andiamo a conoscere nel dettaglio quanto successo nel weekend.

Iniziamo dalla AFC. I Baltimore Ravens si portano sull’8-3 dopo aver superato 34-20 i Cincinnati Bengals nello scontro interno alla AFC North. Vittoria di importanza capitale in un match che ha visto due gravi infortuni. I Ravens, infatti, salutano per la stagione il loro fortissimo tight end Andrews, mentre i Bengals chiudono qui la loro annata per colpa del infortunio al polso del loro QB Burrow.

Salgono sul 7-3 i Jacksonville Jaguars che regolano 34-14 i Tennessee Titans a piacimento, quindi stesso record anche per Miami Dolphins (successo per 20-13 sui Las Vegas Raiders) con Tagovailoa da 325 yds su lancio e 2 td e Hill da 146 yds su ricezione. 7-3 anche per i Cleveland Browns che piegano 13-10 i Pittsburgh Steelers, mentre vincono ancora gli Houston Texans (6-4) con un CJ Stroud da 336 yds, 2 td ma anche 3 intercetti.



Nella NFC, i Detroit Lions si issano sull’8-2 dopo aver superato i Chicago Bears 31-26, mentre non mollano la presa i San Francisco 49ers (7-3) che stendono 27-14 i Tampa Bay Buccaneers, ed i Dallas Cowboys (7-3) che passeggiano per 33-10 in casa dei derelitti Carolina Panthers. Tra le inseguitrici cadono Minnesota Vikings e Seattle Seahawks, mentre vincono i Green Bay Packers (4-6) contro i Los Angeles Chargers.

I RISULTATI DELL’11a SETTIMANA DELLA NFL

Baltimore Ravens (8-3)-Cincinnati Bengals (5-5): 34-20

Cleveland Browns (7-3)-Pittsburgh Steelers (6-4): 13-10

Detroit Lions (8-2)-Chicago Bears (3-8): 31-26

Green Bay Packers (4-6)-Los Angeles Chargers (4-6): 23-20

Miami Dolphins (7-3)-Las Vegas Raiders (5-6): 20-13

Washington Commanders (4-7)-New York Giants (3-8): 19-31

Carolina Panthers (1-9)-Dallas Cowboys (7-3): 10-33

Jacksonville Jaguars (7-3)-Tennessee Titans (3-7): 34-14

Houston Texans (6-4)-Arizona Cardinals (2-9): 21-16

San Francisco 49ers (7-3)-Tampa Bay Buccaneers (4-6): 27-14

Buffalo Bills (6-5)-New York Jets (4-6): 32-6

Los Angeles Rams (4-6)-Seattle Seahawks (6-4): 17-16

Denver Broncos (5-5)-Minnesota Vikings (6-5): 21-20

Kansas City Chiefs (7-2)-Philadelphia Eagles (8-1): questa notte

Squadre in bye: Atlanta Falcons, Indianapolis Colts, New England Patriots, New Orleans Saints

Foto: April Visuals /shutterstock