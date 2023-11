NFL, nella 10a settimana crollano Ravens e Jaguars, vittorie importanti per Lions, Browns, Steelers, 49ers e Cowboys

Si è chiusa la decima settimana della NFL 2023-2024 ed i risultati a sorpresa non sono mancati. Riposavano le due squadre in vetta alle rispettive conference, Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, per cui alle loro spalle è successo letteralmente di tutto.

Iniziamo dalla AFC. I Baltimore Ravens crollano in casa 31-33 contro i Cleveland Browns nello scontro interno della AFC North con un field goal allo scadere dopo aver dominato la gara con vantaggi in doppia cifra fino alle battute conclusive. L’ultimo quarto ha visto Lamar Jackson e compagni sbagliare tutto il possibile ed immaginabile, fino alla beffa finale. Se Baltimore piange, Jacksonville non ride. I Jaguars, infatti, vengono demoliti a domicilio 3-34 dai San Francisco 49ers e rimangono fermi a 6-3 assieme ai Dolphins, a loro volta a riposo. Sempre a 6-3 troviamo i Pittsburgh Steelers che faticano più del previsto ma superano i Packers 23-19, quindi attenzione agli Houston Texans che fanno lo sgambetto ai Bengals (30-27) e si portano sul 5-4. Arrivano a .500 i Las Vegas Raiders che hanno la meglio sui New York Jets per 16-12 in un match decisamente poco spettacolare.

Nella NFC, invece, giornata campale per i Detroit Lions che passano in casa dei Los Angeles Chargers in una gara spettacolare (41-38) e, udite udite, salgono al secondo posto nella conference con un record di 7-2 davvero da incorniciare. Alle loro spalle si confermano in terza posizione i San Francisco 49ers con 6-3 a braccetto con i Seattle Seahawks che superano facilmente 29-6 i Washington Commanders. Salgono sul 6-3 anche i Dallas Cowboys che passeggiano 49-17 contro i derelitti New York Giants, mentre stupiscono i Minnesota Vikings che, nonostante gli infortuni, si portano sul 6-4 dopo aver piegato i New Orleans Saints per 27-19.

La decima settimana della NFL 2023-2024

Chicago Bears (3-7)-Carolina Panthers (1-8) 16-13

New England Patriots (2-8)-Indianapolis Colts (5-5) 6-10 a Francoforte

Cincinnati Bengals (5-4)-Houston Texans (5-4) 27-30

Minnesota Vikings (6-4)-New Orleans Saints (5-5) 27-19

Pittsburgh Steelers (6-3)-Green Bay Packers (3-6) 23-19

Tampa Bay Buccaneers (4-5)-Tennessee Titans (3-6) 20-6

Jacksonville Jaguars (6-3)-San Francisco 49ers (6-3) 3-34

Baltimore Ravens (7-3)-Cleveland Browns (6-3) 31-33

Arizona Cardinals (2-8)-Atlanta Falcons (4-6) 25-23

Los Angeles Chargers (4-5)-Detroit Lions (7-2) 38-41

Dallas Cowboys (6-3)-New York Giants (2-8) 49-17

Seattle Seahawks (6-3)-Washington Commanders (4-6) 29-6

Las Vegas Raiders (5-5)-New York Jets (4-5) 16-12

Buffalo Bills (5-4)-Denver Broncos (3-5) questa notte

Squadre in bye: Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins, Philadelphia Eagles

