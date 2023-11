NFL, la 12a settimana incorona Eagles e Ravens, vincono Chiefs, Dolphins, Cowboys, Jaguars, Packers e 49ers

La dodicesima settimana della NFL 2023-2024 ha visto il turno spalmato su più giorni, dato che ci trovavamo nel weekend del Thanksgiving day. Gli spunti di interesse non sono mancati, con match vibranti e la zona play-offs che inizia sempre più a delinearsi. Andiamo a conoscere nel dettaglio quanto successo nel lungo weekend del Thanksgiving.

Iniziamo dalla AFC. Prosegue il cammino dei Baltimore Ravens che salgono sul 9-3 dopo aver vinto 20-10 in casa dei Los Angeles Chargers. I Miami Dolphins (8-3) nel primo “Black Friday match” della storia, stendono i New York Jets con un comodo 34-13 con Waddle e Hill da 216 yds su ricezione in due. A 8-3 si portano anche i Kansas City Chiefs che demoliscono a domicilio i Las Vegas Raiders nello scontro interno alla AFC West, ed i Jacksonville Jaguars che piegano gli Houston Texans a domicilio, nel duello interno alla AFC South. A 7-4 troviamo i Pittsburgh Steelers che superano i Cincinnati Bengals (ormai privi di Burrow) ed i Cleveland Browns che cadono rovinosamente a Denver.

Nella NFC, i Philadelphia Eagles vincono ancora e salgono sul 10-1 dopo un match clamoroso contro i Buffalo Bills. Un 37-34 all’overtime dopo una rimonta eccezionale nel quarto periodo. Salgono sull’8-3 i San Francisco 49ers che passano facilmente (31-13) in casa dei Seattle Seahawks che scivolano sul 6-5. Scendono a 8-3 anche i Detroit Lions che, invece, cadono in casa 29-22 contro i Green Bay Packers (5-6) che provano a tornare sul .500. A 8-3 troviamo anche i Dallas Cowboys che asfaltano 45-10 i Washington Commanders nel match interno alla NFC East e si confermano l’attacco più in forma della Conference.

I RISULTATI DELLA 12a SETTIMANA DELLA NFL

Detroit Lions (8-3)-Green Bay Packers (5-6): 22-29

Seattle Seahawks (6-5)-San Francisco 49ers (8-3): 13-31

Dallas Cowboys (8-3)-Washington Commanders (4-8): 45-10

New York Jets (4-7)-Miami Dolphins (8-3): 13-34

Atlanta Falcons (5-6)-New Orleans Saints (5-6): 24-15

Cincinnati Bengals (5-6)-Pittsburgh Steelers (7-4): 10-17

Tennessee Titans (4-7)-Carolina Panthers (1-10): 17-10

Indianapolis Colts (6-5)-Tampa Bay Buccaneers (4-7): 27-20

New York Giants (4-8)-New England Patriots (2-9): 10-7

Houston Texans (6-5)-Jacksonville Jaguars (8-3): 21-24

Denver Broncos (6-5)-Cleveland Browns (7-4): 29-12

Arizona Cardinals (2-10)-Los Angeles Rams (5-6): 14-37

Las Vegas Raiders (5-7)-Kansas City Chiefs (8-3): 17-31

Philadelphia Eagles (10-1)-Buffalo Bills (6-6): 37-34 dopo overtime

Los Angeles Chargers (4-7)-Baltimore Ravens (9-3): 10-20

Minnesota Vikings (6-5)-Chicago Bears (3-8): questa notte

