NextGen Finals 2023, Luca Nardi si arrende al quinto set con Arthur Fils al debutto

Si apre con una sconfitta l’esperienza alle NextGen Finals 2023 di Luca Nardi. Il numero 115 al mondo ha fatto sudare parecchio Arthur Fils, primo favorito del torneo che ha la meglio con il punteggio di 2-4 4-3 4-2 1-4 4-2 in poco più di due ore di gioco. Nulla di compromesso nel gruppo verde per il nativo di Pesaro nel suo percorso, che ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con uno dei giovani che più si è distinto nel 2023.

Atmosfera surreale nell’impianto arabo, con tantissimo vociare durante gli scambi, essendo concesso in questo torneo. Nel primo miniset arriva un passaggio a vuoto di Fils nel quinto gioco, con la prima che lo abbandona completamente. Nardi ne approfitta e spinge, costringendo il transalpino all’errore: break e chiusura rapida sul 4-2.

La confusione regna sovrana, se anche un giudice di sedia espertissimo come Mohamed Lahyani non si avvede che i due giocatori sbagliano le posizioni in campo in avvio di secondo set. Non ci sono chance e si arriva al tiebreak sul 3 pari, che rischia di essere rovinato quando, sul 5-4 Fils e servizio Nardi, l’azzurro si ritrova a dover aspettare un paio di minuti che un gruppo di bambini torni a sedersi per poter servire. Luca non trema, ma non sfrutta un set point in risposta e sbaglia poi sul 7-6 con un rovescio lungo, si gira sull’1-1.

Purtroppo la chiusura del secondo in questo modo si ripercuote sulla testa di Luca, che entra scarico nel terzo. Sotto 0-30, arriva il dritto di Fils e poi un nastro malandrino che muore nella metà campo dell’azzurro, che si ritrova a inseguire ma non ha chance di recuperarla. Ma il quarto set gira immediatamente dalla sua, altro gioco nato male e chiuso peggio dal transalpino e Nardi può chiudere agevolmente sul 4-1.

Si ci gioca tutto al quinto set, che procede senza intoppi fino al 3-2 per il numero 1 del seeding; Nardi si ritrova sotto a due punti dalla sconfitta per due errori di misura ma riesce a potarsi avanti. Un altro errore su un dritto corto di Fils porta tutto al deciding point, che viene convertito dal transalpino con un fulmine in risposta.

In una partita in cui c’è una forbice di due soli punti, 86 a 84 in favore del francese, Nardi paga una minor resa al servizio rispetto al suo avversario: 75% con la prima di servizio (49/65) e 44% con la seconda (11/35), con 30 punti complessivi concessi a Fils rispetto ai 24 guadagnati in risposta.

Foto: LaPresse