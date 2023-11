Next Gen Finals 2023: quando iniziano, i qualificati e dove vedere in tv. Presenti due italiani

La sesta edizione delle Next Gen ATP Finals è ormai alle porte, ma questa volta non sarà Milano ad ospitare la rassegna riservata ai migliori tennisti Under 21 del mondo. Il torneo lascia infatti l’Italia e sbarca in Arabia Saudita da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre, con le partite che si svolgeranno sul veloce indoor del King Abdullah Sports City di Jeddah.

I primi quattro della Race stagionale (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti) hanno dato forfait per motivi differenti, abbassando quindi la soglia di qualificazione per le Finali. I protagonisti della manifestazione saranno dunque i francesi Arthur Fils e Luca Van Assche, lo svizzero Dominic Stricker, l’americano Alex Michelsen, il serbo Hamad Medjedovic, gli italiani Luca Nardi e Flavio Cobolli e la wild card giordana Abdullah Shelbayh.

Il format della kermesse rimane invariato, con una prima fase di round robin (due gironi da quattro giocatori, avanzano i primi due) e a seguire il tabellone a eliminazione diretta con semifinali e finale. Il sorteggio dei gruppi si terrà sabato 25 novembre (orario ancora da stabilire), mentre i match inaugurali sono previsti martedì 28. Le Next Gen ATP Finals 2023 verranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, mentre la diretta streaming sarà visibile su supertennis.tv, SupertenniX e Tennis TV.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it