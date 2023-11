Next Gen ATP Finals 2023: ufficiale l’eliminazione di Flavio Cobolli

Serviva sperare in un solo risultato, ma così non è accaduto. Non c’è stato bisogno neanche di attendere tutto il match tra Arthur Fils e Dominic Stricker: infatti il secondo set vinto dall’elvetico ha ufficializzato l’eliminazione di Flavio Cobolli dalle Next Gen ATP Finals 2023.

In quel di Jeddah, in Arabia Saudita, non ci sarà nessun italiano nella fase finale: nella mattinata era infatti arrivata l’ufficialità dell’eliminazione di Luca Nardi.

I due azzurri si sono sfidati nel derby vinto per 3-2 da Nardi, ma questo non è bastato: in classifica infatti entrambi contavano una sola vittoria e la differenza set era sfavorevole.

L’unico risultato possibile per fare avanzare Cobolli era il 3-0 netto di Fils su Stricker, ma, dopo che il francese si è imposto nella prima frazione, è arrivato il 4-3 con tiebreak per lo svizzero per chiudere i conti ed eliminare l’azzurro.

