NBA, risultati della notte (26 novembre): rimonta Suns, vincono Bucks e Nuggets

Si sono giocate otto partite nella lunga domenica NBA seguendo il giorno versione USA, corrispondente al periodo che va tra la sera e la notte italiana. Andiamo a scoprire la notevole dose di eventi che si è verificata durante le ore che hanno visto impegnati i giocatori sul parquet.

Per i Milwaukee Bucks (12-5) successo di livello enorme contro i Portland Trail Blazers (4-12). Ci sono alcuni giorni in cui l’impossibile accade, e questo lo è per Giannis Antetokounmpo (33 punti e 16 rimbalzi) e compagni, capaci di recuperare dal -26 e vincere 108-102. 31 anche per Damian Lillard, dall’altra parte 22 di Jerami Grant. A Est i Boston Celtics (13-4) rispondono in modo efficace battendo gli Atlanta Hawks (8-8) per 113-103; anche Jayson Tatum, con 34 punti, vince il suo duello personale con Trae Young (33).

Non c’è Kevin Durant? Niente paura, ci pensa Devin Booker: con 28 punti, 11 assist e l’aiuto dei 25 di Eric Gordon è lui il trascinatore dei Phoenix Suns (11-6) contro i New York Knicks (9-7) al Madison Square Garden. 113-116 il finale con i 35 di Jalen Brunson e i 28 di Julius Randle che risultano insufficienti. Gli Orlando Magic (12-5) continuano a risultare un fattore a Est, tenendosi appena dietro la leadership dei Celtics grazie al successo sugli Charlotte Hornets (5-10) per 130-117. 30 per Franz Wagner e Cole Anthony, 23 per Paolo Banchero (con gli ultimi due che avvicinano la tripla doppia). Sul fronte opposto 23 e 10 rimbalzi di Miles Bridges, 22 di Terry Rozier.

I Minnesota Timberwolves (12-4) restano leader a Ovest travolgendo i Memphis Grizzlies (3-13) per 97-119. Bastano i 24 di Anthony Edwards, con i 18 di Jaren Jackson Jr. che, dall’altra parte, non servono a molto al pari dei sei uomini in doppia cifra. I Brooklyn Nets (8-8) passano contro i Chicago Bulls (5-13) per 118-109 ben approfittando dei 24 di Spencer Dinwiddie e dei 20 di Royce O’Neale e Lonnie Walker IV; dall’altra parte 27 di Demar DeRozan.

Sono i 24 punti di Darius Garland a contribuire all’incertissima vittoria dei Cleveland Cavaliers (9-8) sui Toronto Raptors (8-9) per 105-102. Per lui 24 punti, come pure 20 con 11 rimbalzi per Max Strus; i canadesi hanno sei uomini in doppia cifra e Jakub Poeltl a 18 e 13 rimbalzi, ma non basta. Infine, Nikola Jokic: per un solo assist non stiamo a parlare di un’altra tripla doppia (39-11-9), ma non è il dettaglio a far la differenza. I Denver Nuggets (11-6), del resto, dispongono facilmente dei San Antonio Spurs (3-14), molto più nettamente del 132-120 finale. Poche le note positive per Gregg Popovich, tra cui i 22 e 11 rimbalzi di Victor Wembanyama e i 19 di Devin Vassell.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers 108-102

Boston Celtics-Atlanta Hawks 113-103

New York Knicks-Phoenix Suns 113-116

Orlando Magic-Charlotte Hornets 130-117

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 97-119

Brooklyn Nets-Chicago Bulls 118-109

Cleveand Cavaliers-Toronto Raptors 105-102

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 132-120

