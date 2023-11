Basket, Pesaro torna alla vittoria in Serie A. Tortona piega Trento dopo un overtime

Si chiude la nona giornata della Serie A di basket con i due posticipi ovvero Pesaro-Treviso e Tortona-Trento, terminati da pochi minuti. Andiamo a riepilogare brevemente come sono andate le sfide che completavano il turno odierno.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-NUTRIBULLET TREVISO 95-76

La Carpegna Prosciutto Pesaro torna alla vittoria, prevalendo per 95-76 sulla Nutribullet Treviso sempre all’ultimo posto in classifica con zero punti. Partenza fulminante dei marchigiani con Leonardo Totè che si mette subito in mostra (11-6), mentre Treviso piazza un break di 0-8 che li riporta davanti. Botta e risposta tra Bamforth ed Olisevicius dalla lunga distanza, con il canestro in taglio di Bluiett che vale il 26-21 dopo 10’ di gioco. Nel secondo quarto la Vuelle non intende calare l’intensità e trascinata dal duo italiano Tambone-Mazzola vola anche a +10, mentre Alessandro Zanelli tiene a contatto gli ospiti veneti dall’arco. Ancora Mazzola e Totè ridanno ossigeno alla Carpegna Prosciutto (41-33), con i padroni di casa che allungano sul finire grazie ad un parziale di 9-0 andando al riposo lungo sopra di nove lunghezze (48-39). Nella ripresa Paulicap prova a scuotere Treviso, ma Bamforth e Visconti respingono gli attacchi avversari e mantengono Pesaro a +12 (55-43). Gli uomini di ‘Frank’ Vitucci faticano a mettere pressione alla squadra di coach Buscaglia, che non alza il piede dall’acceleratore e rimane a +14 alla terza sirena (76-52). Nella frazione conclusiva la Nutribullet tenta l’ultimo sussulto con Olisevicius e Zanelli – 30 punti in due – ma la Carpegna Prosciutto non si scompone e conserva il vantaggio accumulato grazie alla bomba di Riccardo Visconti ed ai liberi di Leonardo Totè, per il 95-76 con cui esulta il pubblico della Vitrifrigo Arena.

TOP SCORER

Pesaro: Bamforth 23, Totè 22, Tambone e McCallum 12

Treviso: Olisevicius 16, Zanelli 14, Paulicap 13

BERTRAM DERTHONA TORTONA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 83-80 dts

La Betram Tortona fatica ma piega la resistenza di una mai doma Dolomiti Energia Trentino per 83-80 dopo 45′ di autentica battaglia. Match equilibrato fin dalle prime battute, con le due squadre che giocano a viso aperto: Baldwin spara la tripla del 6-10, con la Bertram che impatta nel punteggio poco dopo grazie all’appoggio di Mike Daum (14-14). Luca Severini è spietato da oltre l’arco (22-16), ma Toto Forray risponde subito con la stessa moneta (22-19). Chris Dowe trova però la penetrazione per il canestro del 24-19 con cui si chiude il primo quarto. Nel secondo parziale Tortona prova a mantenere a distanza gli avversari (27-23), con la Dolomiti Energia che prende le misure ed opera il contro-sorpasso grazie ad un break di 5-0 firmato Hubb-Forray (27-28). I padroni di casa rimettono il naso avanti con Mike Daum (34-32), ma gli ospiti non ci stanno e ritornano avanti con Grazulis (35-38). La Bertram a quel punto innesta le marce alte lasciando ospiti al palo: si va così all’intervallo lungo sul punteggio di 43-38. Nella ripresa il copione non cambia, con Tortona che continua a mantenere l’intensità elevata (47-40) e Trento che fatica a colmare il gap. Un alley-oop di Paul Biligha ed una tripla di Stepehens provano a scuotere l’Aquila (53-47), ma Tortona si porta a +10 con la segnatura pesante di Mike Daum (58-47). La Dolomiti Energia si aggrappa quindi alle giocate di Cooke, che tiene i suoi a -9 dopo 30’ di gioco (65-56). Nel quarto conclusivo la compagine di coach Ramondino rimane a +9 (69-60), ma cinque punti in fila di Biligha e Baldwin avvicinano gli ospiti (69-65). Hubb appoggia il pallone del pareggio con meno di un minuto rimasto sul cronometro portando la sfida all’overtime (71-71). Nel primo tempo supplementare nessuna delle due contendenti riesce a prendere un margine di sicurezza, con la partita ancora in perfetta parità (75-75). Ci pensa però Kyle Weems a mandare a bersaglio la bomba che fa esplodere il PalaFerraris (78-75), con Tommaso Baldasso che fa 2/2 dalla lunetta (80-75). Trento rimane aggrappata alla partita con Baldwin e Grazulis (82-80), time-out di coach Ramondino. L’ex Olimpia Milano fa 1/2 a cronometro fermo, con Grazulis che sbaglia la tripla del possibile pareggio: finisce 83-80 in favore della Bertram Tortona!

TOP SCORER

Tortona: Weems 18, Dowe 17, Daum 14

Trento: Baldwin 24, Biligha 16, Hubb 11

