NBA: LeBron James supera 39.000 punti segnati in carriera e punta più in alto

LeBron James ha superato questa notte, contro gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, i 39.000 punti realizzati nella propria carriera NBA. Il conteggio riguarda esclusivamente la regular season, perché aggiungendo gli 8.023 dei playoff si arriverebbe a superare quota 48.000.

In ogni caso, il record assoluto è e resta sempre suo, in qualunque situazione. E, con i 39 anni che stanno arrivando, la voglia di smettere decisamente non c’è. O almeno, l’intenzione non è quella fino all’approdo del figlio Bronny, del quale le condizioni di salute stanno migliorando dopo l’arresto cardiaco avuto nello scorso luglio.

Nella sostanza, rimane da scoprire se la voglia di superare quota 40.000 ci sia. E, forse, c’è. Perché, a dispetto di quello che possono dire le dichiarazioni e quant’altro, LeBron James è lanciato verso il tentativo di essere il giocatore più all around che questo sport abbia mai visto. In particolare, è anche quarto nella classifica degli assist, dove ha da poco superato quota 10.500; qui i 15.806 di John Stockton suonano però come irraggiungibili da chiunque in qualunque era cestistica.

Vent’anni ormai sono passati dall’ingresso nella NBA da parte di quello che, allora, era semplicemente il giocatore di punta di una classe che ha portato alla lega professionistica americana anche Carmelo Anthony, Dwyane Wade e Chris Bosh. Rimane da capire se la sua persistente voglia di grandezza e l’accoppiata con Anthony Davis possano spingere i Los Angeles Lakers verso quell’anello che, dopo l’era di Kobe Bryant, è stato conquistato solo nel 2020 e in condizioni del tutto particolari.

Foto: LaPresse