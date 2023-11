NBA, i risultati della notte (14 novembre): Fontecchio sorride con i Jazz, vittorie anche per Nuggets e Heat. D’Angelo Russell trascina i Lakers

Sono ben dieci le partite disputate nella notte per la NBA 2023-2024, valevoli anche per l’In-season Tournament – il nuovo torneo di metà stagione introdotto quest’anno dalla lega cestistica statunitense. Andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Partendo dalla Eastern Conference, gli Indiana Pacers (7-4) sorprendono in casa i Philadelphia 76ers (8-2) col punteggio di 126-132. Tyrese Haliburton trascina i suoi con una doppia doppia da 33 punti e 15 rimbalzi, mentre per i 76ers non bastano i 39 punti e 12 rimbalzi di un mai domo Joel Embiid. Vittoria fuori casa anche per gli Atlanta Hawks (6-4) sui Detroit Pistons (2-10) per 120-126 grazie ai 21 punti e 10 assist di Dejounte Murray – per i Pistons, invece, 22 punti e 11 rimbalzi di Marvin Bagley III e 21 punti di Ausar Thompson. Anche i Miami Heat (7-4) fanno saltare il fattore campo prevalendo sui Charlotte Hornets (3-7) per 105-111, con Jimmy Butler in grande spolvero autore di 32 punti e Bam Adebayo che chiude con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi – tra le fila degli Hornets 32 punti di P.J. Washington e 28 punti con 11 assist di LaMelo Ball. I Brooknly Nets (6-5) vincono in casa contro gli Orlando Magic (5-5) col punteggio di 124-104 con 29 punti di Sean Dinwiddie e 21 punti di Mikal Bridges – 21 punti di Franz Wagner e 19 di Paolo Banchero per gli ospiti.

Passando poi alla Western Conference, gli Oklahoma City Thunder (7-4) fanno la voce grossa a San Antonio contro gli Spurs (3-8) per 87-123 con 28 punti di Shai Gildeous-Alexander e 18 di Josh Giddey mentre per i texani 13 punti di Zach Collins e Julian Champagnie e 14 rimbalzi di Victor Wembanyama. I New Orleans Pelicans (5-6) sorprendono i Dallas Mavericks (8-3) per 131-110, con Brandon Ingram che sfiora la tripla doppia (25 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e limita Luka Doncic a a ‘solo’ 16 punti. Affermazione casalinga anche per gli Utah Jazz (4-7) sui Portland Trail Blazers (3-7) col punteggio di 115-99 grazie ai 30 punti di uno scatenato Jordan Clarkson e 21 punti di Lauri Markkanen – zero punti in 16’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, con DeAndre Ayton che piazza una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi ma non bastano agli ospiti.

I Minnesota Timberwolves (8-2) espugnano San Francisco sconfiggendo i Golden State Warriors (6-6) per 101-104 con la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (33 punti e 11 rimbalzi) e 20 punti di Anthony Edwards – 21 punti per Dario Saric e 15 di Klay Thompson tra le fila dei campioni 2021-2022. Non tremano in casa i detentori del titolo ovvero i Denver Nuggets (9-2), che vincono sui Los Angeles Clippers (3-7) per 111-108 con la tripla doppia accarezzata da Nikola Jokic (32 punti, 16 rimbalzi e 9 assist) mentre per gli ospiti James Harden mette a referto 21 punti. Nell’ultimo match che chiudeva la lunga notte NBA i Los Angeles Lakers (6-5) regolano i Memphis Grizzlies (2-9) per 134-107, con D’Angelo Russell che si prende la scena grazie ai 24 punti – doppia doppia per Anthony Davis con 19 punti e 11 rimbalzi, con Santi Aldama top scorer dei Grizzlies con 24 punti partendo dalla panchina.

Foto: LaPresse