Basket: Lundberg vola e trascina la Virtus Bologna, Olimpia Milano sconfitta nel derby di Eurolega

Derby vincente per la Virtus Bologna. Gli uomini di Luca Banchi battono l’Olimpia Milano in Eurolega: 86-79 il finale alla Segafredo Arena, con uno splendido Iffe Lundberg a trasformarsi nell’uomo decisivo con 19 punti; 14 per Abass e Shengelia. 21 di Shavon Shields e 16 di Nikola Mirotic non bastano all’EA7. Ora la classifica è opposta per le due squadre: Virtus a 6-2, Olimpia a 2-6.

Nel primo quarto l’equilibrio sembra girarsi dalla parte dell’Olimpia, anche perché a livello di gioco sembra esserci una minima evoluzione rispetto alle ultime settimane. Melli non viene fermato e nessuno fa molto per provarci, poi Belinelli e Cordinier tentano di reagire alle iniziative di Shields. Hines rincara la dose con il +6 (17-23), ma in qualche modo Abass e Cacok tengono le V nere vicine: 21-26 dopo 10′.

Cambiano, e rapidamente, le cose dopo il breve intervallo: ci pensa soprattutto Dobric a girare il destino dei padroni di casa, anche se dall’altra parte trova una versione deluxe di Maodo Lo che piazza un paio di triple importanti e di fatto tiene da solo avanti l’Olimpia. Alla fine, però, è Abass ad avere ragione: due triple sue e due liberi di Lundberg portano al 45-40 dell’intervallo.

Si ritorna in campo e c’è anche l’equilibrio che fa nuovamente capolino: merito dell’accoppiata tedesca Voigtmann-Lo, con Melli che poi contribuisce al parziale milanese di 5-14. Hackett fa ripartire Bologna con liberi e tripla, prima della bimane di Shengelia. L’ex Pesaro e Siena, però, è un fiume in piena. O meglio, lo diventano un po’ tutti in quel momento: Mirotic, Shields, Abass, tutti cercano un posto sulla nave derby e alla fine a 10′ dal termine si arriva sul 65-63.

Dunston e Lundberg consentono alle V nere di allungare fino al +7 (70-63), ed è notevole la storia del secondo. Lui, che con Scariolo sarebbe rimasto ai margini ed era con un piede e mezzo fuori città, diventa l’uomo del destino in questa serata. Protagonista al massimo lui, come Shengelia che sigla il 77-68. A 3’06” dal termine, però, parte l’assalto disperato milanese: Voigtmann, Mirotic e Shields portano la situazione fino all’81-79 con poco più di 1′ da giocare. Ci pensa ancora Lundberg da tre a chiudere tutto, buttando la chiave con due ulteriori liberi.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OLIMPIA MILANO 86-79

BOLOGNA: Cordinier 8, Lundberg 19, Belinelli 8, Pajola, Smith 2, Dobric 8, Mascolo ne, Cacok 1, Shengelia 14, Hackett 10, Dunston 2, Abass 14. All. Banchi

MILANO: Lo 13, Poythress, Bortolani ne, Tonut, Melli 10, Ricci, Flaccadori, Hall, Shields 21, Mirotic 16, Hines 8, Voigtmann 11. All. Messina

Credit: Ciamillo