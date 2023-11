MotoGP, Zarco il più veloce in FP1 a Valencia. Martin 3°, Bagnaia lavora sul passo e sul set-up

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Johann Zarco la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese del Team Pramac, grazie ad una coppia di gomme medie nuove, è balzato davanti a tutti in extremis fermando il cronometro in 1’30″191 all’ultimo tentativo.

FP1 davvero incoraggiante al Ricardo Tormo di Valencia per il migliore degli italiani, Fabio Di Giannantonio, che si conferma in grande forma dopo il trionfo di Lusail attestandosi in seconda piazza a 187 millesimi dalla vetta senza effettuare il time-attack nel finale. Il romano del Team Gresini ha messo in mostra un ottimo passo, precedendo il padrone di casa spagnolo Jorge Martin.

Martinator, chiamato ad una rimonta complicatissima questo weekend su Francesco Bagnaia (da -21) per laurearsi Campione del Mondo, ha firmato il terzo crono a 259 millesimi dal compagno di squadra con la GP23 Pramac. Poker Ducati completato da un redivivo Marco Bezzecchi, quarto a 299 millesimi dalla testa grazie ad un ultimo run abbastanza solido.

Alle spalle del quartetto di Borgo Panigale, troviamo nell’ordine l’Aprilia di Maverick Viñales, la Yamaha di Fabio Quartararo, la Honda di Marc Marquez e la GasGas di Augusto Fernandez, mentre chiudono la top10 i ducatisti Enea Bastianini e Alex Marquez. Solo 13° Pecco Bagnaia, che ha lavorato esclusivamente con gomme usate non riuscendo a trovare un buon feeling con la sua GP23.

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 Johann ZARCO 5 1:30.191 19 / 19 1:30.191 0.000 0.000 Prima Pramac Racing Ducati 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:30.378 12 / 17 1:30.738 0.187 0.187 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Jorge MARTIN 89 1:30.450 20 / 22 1:30.735 0.072 0.259 Prima Pramac Racing Ducati 4 Marco BEZZECCHI 72 1:30.490 13 / 19 1:30.807 0.040 0.299 Mooney VR46 Racing Team Ducati 5 Maverick VIÑALES 12 1:30.534 11 / 19 1:30.870 0.044 0.343 Aprilia Racing Aprilia 6 Fabio QUARTARARO 20 1:30.556 20 / 20 1:30.556 0.022 0.365 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 7 Marc MARQUEZ 93 1:30.564 10 / 20 1:30.713 0.008 0.373 Repsol Honda Team Honda 8 Augusto FERNANDEZ 37 1:30.567 20 / 20 1:30.567 0.003 0.376 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 9 Enea BASTIANINI 23 1:30.811 11 / 18 1:37.945 0.244 0.620 Ducati Lenovo Team Ducati 10 Alex MARQUEZ 73 1:30.857 16 / 17 1:32.791 0.046 0.666 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 11 Pol ESPARGARO 44 1:30.874 19 / 20 1:31.242 0.017 0.683 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 12 Jack MILLER 43 1:30.901 11 / 19 1:31.977 0.027 0.710 Red Bull KTM Factory Racing KTM 13 Francesco BAGNAIA 1 1:30.969 10 / 18 1:43.332 0.068 0.778 Ducati Lenovo Team Ducati 14 Raul FERNANDEZ 25 1:31.046 13 / 22 1:31.847 0.077 0.855 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Franco MORBIDELLI 21 1:31.112 19 / 20 1:31.479 0.066 0.921 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Brad BINDER 33 1:31.252 11 / 23 1:31.812 0.140 1.061 Red Bull KTM Factory Racing KTM 17 Luca MARINI 10 1:31.297 19 / 20 1:52.534 0.045 1.106 Mooney VR46 Racing Team Ducati 18 Takaaki NAKAGAMI 30 1:31.443 5 / 15 1:33.158 0.146 1.252 LCR Honda Honda 19 Alex RINS 42 1:31.488 16 / 20 1:42.704 0.045 1.297 LCR Honda Honda 20 Aleix ESPARGARO 41 1:31.514 14 / 15 1:50.052 0.026 1.323 Aprilia Racing Aprilia 21 Joan MIR 36 1:31.553 5 / 5 1:31.553 0.039 1.362 Repsol Honda Team Honda 22 Lorenzo SAVADORI 32 1:31.997 19 / 19 1:31.997 0.444 1.806 Aprilia Racing Aprilia

Credit: MotoGP.com Press