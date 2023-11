MotoGP su TV8, GP Qatar 2023: orari gratis e in chiaro, differite dal 17 al 19 novembre

Il finale di stagione della MotoGP si svolge in una serie di autodromi conosciuti a menadito da piloti e ingegneri. Abbandonata Sepang, il Motomondiale fa scalo nel Golfo Persico. Da venerdì 17 a domenica 19 novembre assisteremo al Gran Premio del Qatar, penultima tappa del campionato iridato 2023.

Edizione che, per la sua collocazione temporale, può essere definita anomala. Lusail è solita ospitare l’ouverture di ogni nuova annata agonistica, ma nella stagione corrente è stata posticipata all’autunno per consentire di completare i lavori di ammodernamento effettuati per adeguare l’autodromo agli standard richiesti dalla Formula 1, che qui ha corso a inizio ottobre.

La pista qatariota è stata concepita proprio pensando alle moto. Il lungo rettilineo consente di raggiungere velocità impressionanti (in scia si possono superare i 360 km/h) e il tratto misto permette continui incroci di traiettoria grazie ai quali è possibile assistere ad appassionanti duelli carena contro carena. Vedremo gare spettacolari anche in questo 2023? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Qatar in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP QATAR 2023

VENERDÌ 17 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15-16.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05-17.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 18 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.00, Moto3, Prove libere 3

Ore 12.15-12.45, Moto2, Prove libere 3

Ore 13.00-13.30, MotoGP, Prove libere 2

Ore 13.40-13.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 18.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 19 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 13.40, MotoGP, Warm Up

Ore 15.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 16.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 18.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP QATAR 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio di Qatar. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione relativamente alla classe regina.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Lusail potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 18 NOVEMBRE

Ore 13.40, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 15.50, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 16.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 18.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ore 17.00, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 18.20, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 20.00, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

