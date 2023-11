F1, siparietto tra Max Verstappen e Charles Leclerc. L’olandese al ferrarista: “Dovresti massaggiare le gomme”

Media Day a Las Vegas (USA), sede del penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. La stagione della massima categoria automobilistica volge al termine e in una location piuttosto particolare i piloti dovranno affrontare un circuito completamente nuovo. Un cittadino in cui sarà da capire come portare al limite le monoposto e soprattutto se la propria vettura funzionerà.

Tra gli altri, se lo sono chiesto Max Verstappen e Charles Leclerc, protagonisti di un siparietto divertente ai microfoni di Sky Sport. Alla domanda su cosa potrà fare la Ferrari su questa pista, tenuto conto del successo di Carlos Sainz a Singapore nell’ultimo tracciato cittadino affrontato, Max si è rivolto il giornalista, invitando a porre il quesito al monegasco, presente nelle vicinanze.

“Allora Charles, pensi che la Ferrari riuscirà a scaldare meglio le gomme rispetto alla Red Bull?“, la domanda del collega, con l’inserimento simpatico del tre-volte campione del mondo: “Magari potresti fare un bel massaggio alle gomme“. Leclerc, con il sorriso, ha risposto: “Bisognerebbe fare un massaggio alle gomme, sì, fa freddo qui e forse sarebbe meglio un massaggio“. Max ha aggiunto: “Uno aggressivo magari“.

VIDEO SIPARIETTO LECLERC-VERSTAPPEN

️| Max Verstappen y Charles Leclerc en una entrevista hablando sobre las chances de clasificación y la temperatura de los neumáticos. [Sky Sports F1] | #LasVegasGP pic.twitter.com/ejf8CXrZ4l — Verstappen LATAM (@verstappenlatam) November 16, 2023

Ci si diverte e si scherza nel paddock in un campionato che ha già i suoi vincitori, da capire a questo punto cosa accadrà negli States.

Foto: LaPresse