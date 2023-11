MotoGP, quando l’ultima gara? GP Valencia 2023: programma, orari, tv, calendario completo

Il Motomondiale torna in Europa dopo più di due mesi di peregrinare fra l’Asia e l’Oceania. Come d’abitudine, l’epilogo della stagione sarà il Gran Premio della Comunità Valenciana. L’appuntamento spagnolo ha assunto il ruolo di atto conclusivo dal 2002, abbandonandolo temporaneamente solo nel 2020 sconvolto dalla pandemia.

L’impianto edificato a Cheste, borgo situato a pochi chilometri da Valencia, ha una caratteristica singolare. È molto apprezzato dagli spettatori, ma indigesto ai piloti. La ragione è semplice. L’autodromo è concepito come uno stadio. È dunque possibile godere di una visibilità totale da ogni tribuna. Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che il lay-out sia tortuoso e molto lento.

Sia esso il GP decisivo per l’assegnazione del titolo (situazione verificatasi nel 2006, 2013, 2015, 2017, 2020 e 2022) o un semplice congedo a Mondiale già assegnato, Valencia non è mai banale. Spesso è la gara degli addii. Se manca l’adrenalina per un Iride in bilico, viene sostituita dalla malinconia per qualcosa che giunge al proprio compimento. Stagione compresa. Dunque, come vedere il GP della Comunità Valenciana in TV?

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) garantirà la diretta integrale del Gran Premio della Comunità Valenciana. Dunque, oltre alle qualifiche, alla Sprint e alla Gara, saranno visibili anche le prove libere e il warm-up. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione a seconda delle proprie esigenze di palinsesto.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, viceversa, il GP iberico sarà proposto in differita. Non ci sarà inoltre modo di vedere in chiaro le prove libere e il warm-up.

STREAMING – L’evento di Cheste potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Sarà possibile vedere l’appuntamento anche sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta delle qualifiche, la diretta della sprint e la differita della gara saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi fornirà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio della Comunità Valenciana, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GP VALENCIA 2023 – MOTOGP

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 10.40, MotoGP, Warm Up

Ore 12.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 13.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 15.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Foto: Valerio Origo