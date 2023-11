MotoGP, Oliveira salta Valencia per infortunio. Long lap penalty da scontare nel 2024

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione 2023 di Miguel Oliveira, infortunatosi lo scorso sabato nella Sprint Race di Lusail e costretto a saltare il Gran Premio della Comunità Valenciana di questo weekend (24-26 novembre) in chiusura del Mondiale MotoGP. Il portoghese del Team RNF Aprilia dovrà rinunciare inoltre ai test invernali previsti proprio al Ricardo Tormo di Valencia martedì prossimo.

Oltre al danno, anche la beffa per il 28enne nativo di Pragal. L’ex portacolori della KTM, reo di aver provocato l’incidente con Aleix Espargarò nella Sprint del Qatar, sconterà infatti un long lap penalty nella prima gara del Motomondiale 2024. Il lusitano, alle prese con la frattura della scapola destra, non ha potuto prendere parte al Gran Premio domenicale di Lusail e archivierà questa sanzione nel momento in cui tornerà in pista per un GP.

A questo punto la prima occasione utile per scontare il long lap penalty si presenterà proprio nel Gran Premio del Qatar 2024 (come fosse un segno del destino), con Lusail che tornerà ad aprire il calendario iridato. Il Team RNF aveva presentato appello contro la decisione di Freddie Spencer, ma i commissari sportivi hanno respinto la protesta confermando la penalizzazione.

Il crash di Lusail ha coinvolto anche Aleix Espargarò, che ha rimediato la frattura della testa del perone sinistro. Il catalano dell’Aprilia Factory è riuscito comunque a prendere il via nella gara domenicale (scontando così la penalità di 6 posizioni in griglia per la lite in pista con Franco Morbidelli durante le FP2), mentre la sua presenza a Valencia sarebbe in dubbio.

Credit: Valerio Origo