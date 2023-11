MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sepang una delle mie piste preferite, ho ricaricato le batterie questa settimana”

Sfumato ormai definitivamente (manca solo la sentenza finale dell’aritmetica) il sogno di laurearsi già quest’anno Campione del Mondo in MotoGP, Marco Bezzecchi vuole comunque chiudere al meglio il 2023 e punta in alto alla vigilia del weekend di gara di Sepang valevole per il Gran Premio della Malesia, terzultimo round stagionale del Motomondiale.

L’azzurro della Ducati, terzo in campionato a -79 dal leader Pecco Bagnaia e a -66 da Jorge Martin, non può ancora essere al top fisicamente un mese dopo la frattura composta alla scapola destra rimediata in seguito ad una caduta durante un allenamento al Ranch di Tavullia in preparazione del triple-header andato in scena tra Indonesia, Australia e Thailandia.

“Avere una settimana completa di recupero dopo tre settimane molto impegnative, come le precedenti, è stato un vero toccasana. Ho riposato, recuperato il più possibile, ricaricato le batterie e sono pronto ad affrontare questo finale di stagione al meglio“, le sensazioni del romagnolo in vista del fine settimana malese riportate dai canali ufficiali del Team Mooney VR46.

“Sepang, insieme a molte altre piste di questa fase finale di stagione, è tra le mie preferite. Molto veloce, con lunghi rettilinei, un aspetto che potrebbe essere favorevole al nostro pacchetto tecnico. Non sarà facile, ma daremo il massimo per essere tra i protagonisti da qui a Valencia“, aggiunge Bez sul trittico di gare che concluderà il Mondiale MotoGP 2023.

