MotoGP, Marc Marquez: “Una delle gare più complicate della mia vita. Meglio pensare al Qatar”

Marc Marquez ha ben pochi motivi per cui sorridere al termine del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang il portacolori del team Honda Repsol ha vissuto una delle gare più anonime della sua carriera.

Enea Bastianini ha vinto la gara malese precedendo il vincitore della Sprint Race di ieri, Alex Marquez, per 1.5 secondi, mentre sale sul podio Francesco Bagnaia a 3.5. Quarto Jorge Martin a 10.5, quinto Fabio Quartararo a 15.0, quindi sesto Marco Bezzecchi a 16.9. Settimo Franco Morbidelli a 18.5, ottavo Jack Miller a 19.2, quindi nono Fabio Di Giannantonio a 19.3, con Luca Marini che completa la top10 a 19.7.

Marc Marquez, mai inquadrato dalle telecamere, non è andato oltre la 13a posizione ad oltre 27 secondi. Il suo commento al termine della gara: “Una domenica davvero da dimenticare. Non ho mai avuto il giusto ritmo sin dal via e, sostanzialmente, ho dovuto combattere contro la moto per tutti i giri odierni. Un vero peccato, questa pista mi piace ma non ho mai avuto modo di competere. Ora testa al Qatar per provare a mettermi alle spalle questo fine settimana così complicato”.

