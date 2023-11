MotoGP, Marc Marquez: “La pista di Sepang non è tra le mie preferite, vado in Ducati per non avere rimpianti”

Ha concluso in quindicesima posizione lo spagnolo Marc Marquez nelle Pre-qualifiche del GP della Malesia, round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Sepang il pilota iberico ha dovuto fare i conti con le problematiche note con la Honda. Marquez, infatti, ha faticato a trovare la quadra sull’anteriore, avendo grossi problemi di inserimento in curva.

Inoltre, come ammesso ai microfoni dei media presenti in circuito, la pista non rientra tra le sue preferite: “Ho sempre fatto fatica su questo tracciato per il mio stile di guida che non è così adatto. In più abbiamo dei problemi con la Honda che non sono facilmente risolvibili. Di conseguenza, mi aspettavo di non essere così efficace nel corso del fine-settimana“, ha raccontato Marc.

Parlando poi nel corso dell’approfondimento di Sky Sport “Talent Time”, l’asso nativo di Cervera ha spiegato le proprie ragioni nel passaggio alla Ducati Gresini: “Non voglio avere rimpianti, è quello che sento ora. E’ rischioso, ma è la mia mentalità. Voglio tornare a sorridere e questo significa poter lottare per vincere, sarei contento di essere costantemente in Top-5. Ma prima devo provare la moto. Ho vinto tanto, ma non vinco una gara da due anni…“, i pensieri di Marquez.

Foto: LiveMedia//CordonPress