MotoGP, Marc Marquez: “Aleix Espargarò penalizzato? Doveva essere multato anche Bezzecchi”

“Ieri Marco Bezzecchi (ha tamponato Pol Espargarò, ndr) non è stato penalizzato? Ecco, questo non lo capisco. Oggi 10mila euro di multa e 6 posizioni in griglia e ieri niente? Non è corretto. Ma alla fine queste cose per il campionato mettono pepe, se non ne sei coinvolto. Perché questo crea interesse fa sì che se ne parli sui social. È anche vero che non è buono per l’immagine dello sport e dobbiamo fare attenzione”.