MotoGP, Luca Marini: “Sensazioni buone, ma non sono partito bene ed era difficile rimontare”

Risultato al di sotto delle aspettative ma buon feeling in prospettiva per Luca Marini al termine della Sprint del Gran Premio di Malesia 2023, terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il ducatista del Team Mooney VR46 non è andato oltre un deludente nono posto nella gara breve del sabato a Sepang, pagando una brutta partenza e non riuscendo successivamente a risalire il gruppo.

“Le sensazioni sono abbastanza buone. Il problema è che quando sei in gara dietro agli altri e giriamo tutti con lo stesso passo, conta tanto come parti e come esci dalla prima curva. Purtroppo non sono partito bene: in realtà lo scatto è stato ottimo, ma in seconda marcia ha cominciato a rimbalzare un po’ la gomma davanti e ho perso un po’ di potenza“, racconta il fratello di Valentino Rossi.

“Sono arrivato in curva 1 che mi avevano già passato in tanti, le KTM, Alex Marquez, Bez. Era difficile tornare su dall’ottavo posto, molto complicato. Battagliare poi con le altre Ducati è sempre difficile perché non sai bene dove sorpassare ed io non riesco ad uscire molto forte dalle curve, quindi anche se stacco forte arrivo sempre un po’ lontano da quello davanti“, prosegue il nativo di Urbino classe 1997.

“Domani la situazione cambierà solo facendo un miglior primo giro, perché anche oggi secondo me si poteva lottare per il podio tranquillamente. Se parti male però e rimani imbottigliato dietro, dopo tutto è in salita e le pressioni delle gomme vanno alle stelle quindi diventa più una gara a non cadere che a cercare di rimontare“, spiega Marini ai microfoni di Sky Sport.

Sull’indiscrezione legata al fatto che sarebbe il primo nome in lista per la Honda in caso di proposta biennale come sostituto di Marc Marquez: “Vengo a conoscenza di questa cosa adesso per la prima volta. Sono contento, ma sono ancora troppo amareggiato della gara e di come è andata. Vedremo, ma innanzitutto cerchiamo di fare una bella gara domani che si può fare ancora molto bene“.

Credit: MotoGP.com Press