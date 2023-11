MotoGP, Tardozzi ammette che Bastianini ha aiutato Bagnaia: “Un uomo squadra”

Non è andata come si sarebbe sperato nel Team Ducati Factory la Sprint Race del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang si è imposto lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) a precedere l’altro iberico Jorge Martin (Ducati Pramac) e le due Rosse ufficiali di Francesco Bagnaia e di Enea Bastianini.

Pecco ed Enea partivano dalla prima fila, rispettivamente in prima e terza posizione, ma per il n.1 vi è stato un calo di rendimento importante dopo sei dei 10 giri previsti per la Sprint. Poco feeling per il leader del Mondiale, così ha parlato a caldo, annunciando poi che si sarebbe approfondito la cosa con i tecnici. Era scuro in volto Bagnaia perché, conquistata la pole-position, sperava di vincere e di dare un segnale a Martin.

Alla fine, invece, Jorge ha rosicchiato altri due punti in classifica generale e a -11 dalla vetta. A commentare il tutto ai microfoni di Sky Sport è stato Davide Tardozzi (Team Manager della Ducati ufficiale): “Pecco era arrabbiato e parlerà poi con noi, analizzando cosa non ha funzionato. Sono molto contento per Enea perché è tornato ai suoi livelli e sono sicuro che sarà un pilota molto veloce in chiusura di quest’annata. Il titolo se lo giocheranno Bagnaia e Martin su pochi punti, per cui vedremo domani cosa accadrà“, le considerazioni di Tardozzi.

Pungolato sull’argomento, il Team Manager ha anche ammesso che tra il piemontese e il romagnolo vi sia stato gioco di squadra: “Enea ha avuto un grande rispetto del suo compagno di squadra, ripagando Pecco per quanto fatto nel corso della FP3, per la mano data nell’interpretazione della moto in pista. Bastianini poteva essere velocissimo in questa Sprint e ha avuto un comportamento da vero uomo squadra“.

Foto: MotoGP.com Press