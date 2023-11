MotoGP, Marc Marquez: “Buon passo, ma siamo troppo indietro”

Weekend complicato per Marc Marquez. Il pilota della Honda si è infatti dovuto accontentare soltanto della ventunesima posizione in occasione della Sprint Race del GP di Malesia, terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Una prestazione dunque deludente per l’iberico, rallentato anche da una qualificazione opaca, dove non è andato oltre la ventesima casella, fattore questo che condizionerà anche la gara lunga, così come sostenuto dal diretto interessato una volta giunto in mixed zone: “Questo weekend sembra meglio come passo di gara, ho sbagliato in qualifica, sono caduto, domani sarà difficile. In gara ho un passo buono ma giro a un secondo da mio fratello”.

E proprio sul fratello Alex si è concentrato Marquez in fase di commento, lodando la sua vittoria nella gara corta: “Oggi Alex ha fatto bene, sono contento per lui, se lo merita dopo aver guidato con le costole rotte”.

Foto: Live Photo Sport