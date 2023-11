MotoGP, Enea Bastianini: “Ho avuto lo stessa problema di Bagnaia, non eravamo a posto”

Sprazzi di luce per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati ha infatti chiuso al quarto posto la Sprint Race del GP della Malesia, terz’ultimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP, confermando il buon passo e l’ottimo stato di forma già sfoggiato nel corso del weekend.

Una gara molto importante quella del centauro italiano, finalmente ritornato alle posizioni alte della classifica dopo un periodo molto difficile. Proprio su questo aspetto si è concentrato il nativo di Rimini una volta approdato ai microfoni di Sky Sport, dove ha svelato un dettaglio importante, ovvero quello di aver riscontrato esattamente lo stesso problema accusato da Francesco Bagnaia, piazzatosi al terzo posto dopo aver ceduto il passo ad Alex Marquez e Jorge Martin.

“Ho tenuto la testa sott’acqua, sono affogato e mi sono ripreso – ha detto Bastianini – Ho fatto una bella gara, all’inizio è stato difficile, mi son trovato a disagio ad essere davanti, ma dopo ho avuto un buon ritmo. Mi son divertito. Sull’anteriore non mi trovavo a mio agio dopo cinque o sei giri, come se avessi avuto un drop precoce. Ho avuto lo stesso problema di Pecco, anche se in forma inferiore, diciamo che non eravamo a posto. Fortuna che non era la gara lunga altrimenti sarebbe stato un problema“.

Bastianini ha dunque proseguito: “Quest’anno è strano, il primo giorno in pista dobbiamo cambiare tante cose. Io e Pecco facciamo sempre fatica e poi risaliamo, lui più di me. Questa gara per me è un buon punto di partenza. Mi sono servite le modifiche, credo di poter essere competitivo per il finale di stagione”.

Foto: MotoGP.com Press