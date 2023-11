MotoGP, Jack Miller: “La moto va alla grande anche con le gomme usate, sono carico per la Sprint Race”

Jack Miller sorride al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, diciottesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Sepang, infatti, il portacolori del team Red Bull KTM ha centrato un ottimo terzo posto, un risultato che appare davvero incoraggiante dopo tante settimane di difficoltà.

Il miglior tempo è stato fissato da Alex Marquez che ha stampato un ottimo 1:57.823 in chiusura di turno con 174 millesimi di vantaggio su Jorge Martin e 409 su Jack Miller che ha concluso al terzo posto. Quarto tempo per Brad Binder a 484, quinto per Maverick Vinales a 489, mentre è sesto Luca Marini a 511. Settima posizione per Fabio Quartararo a 576 millesimi davanti a Francesco Bagnaia, ottavo a 597 e Marco Bezzecchi nono a 627.

Al termine del venerdì malese, il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni: “Fin dal primo metro tutto è andato bene, sono stato subito veloce. Abbiamo apportato solo qualche piccola modifica al set-up nel pomeriggio, poi ho fatto il time attack e ho ottenuto il terzo tempo. Era da tanto che non ero così in alto in classifica, per cui sono davvero contento. Nel secondo turno ho girato molto con le gomme usate e il ritmo era interessante. Sono contento del primo giorno qui in Malesia e non vedo l’ora che arrivino le qualifiche e la gara sprint di domani”. (Fonte: Speedweek).

A questo punto la classe regina si concentra in vista della giornata di domani che vedrà la seconda sessione di prove libere alle ore 03.10 italiane, quindi scatteranno le qualifiche alle ore 03.50, mentre il piatto forte della giornata, ovvero la Sprint Race, prenderà il via alle ore 08.00.

