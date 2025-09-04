Jack Miller rinnova con Yamaha e nel 2026 farà coppia con Razgatlıoğlu in Pramac

Il Mondiale MotoGP 2026 continua sempre più a prendere forma. Negli ultimi giorni sono arrivati numerosi annunci. Da Luca Marini confermato in Honda HRC, passando per Johann Zarco che rimarrà in LCR Honda, fino a Franco Morbidelli confermato in Ducati Pertamina VR46. Oggi è giunta una importante novità anche in casa Yamaha, esattamente nel team Prima Pramac Racing.

Jack Miller e Toprak Razgatlıoğlu saranno, infatti, l’intrigante line-up che prenderà parte al prossimo campionato della classe regina per il team satellite della Yamaha. Una conferma assolutamente non scontata per l’australiano che, dopo che era stato annunciato lo sbarco del campione del mondo della superbike nel medesimo team, aveva temuto che il suo rinnovo potesse definitivamente evaporare. Così, a quanto pare, non è stato, e l’ex ducatista proseguirà la sua avventura nella MotoGP.

Le dichiarazioni di Jack Miller nel comunicato del rinnovo: “Sono davvero felice ed entusiasta di rimanere con Yamaha e il team Prima Pramac Yamaha MotoGP. Quest’anno è stato un ritorno straordinario alla Pramac Racing. Non vedo l’ora di lavorare sodo con Yamaha per contribuire allo sviluppo della moto e colmare il divario con gli altri costruttori. Credo che il meglio debba ancora venire. Soprattutto, voglio dire un enorme grazie a Yamaha, Pramac Racing e ai due Paolo, Pavesio e Campinoti, per la loro continua fiducia nel mio contributo al progetto”.

Le parole del managing director di Yamaha, Paolo Pavesio: “Siamo lieti di confermare che Jack continuerà il suo percorso con il team Prima Pramac Yamaha MotoGP. L’energia, la vasta esperienza e la comprovata adattabilità di Jack su diverse moto lo hanno reso un membro prezioso del nostro team e perfetto per il nostro progetto. In una stagione caratterizzata da rapida evoluzione e innovazione, la positività, la mentalità proattiva e la presenza costantemente incoraggiante di Jack sono state una forza trainante all’interno di Yamaha e del team Pramac. Con un anno intero di esperienza sulla Yamaha, queste qualità saranno una risorsa straordinaria in vista della stagione 2026″.