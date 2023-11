MotoGP in tv, orari GP Qatar 2023: programma qualifiche e Sprint Race, streaming TV8 e Sky

Si entra ufficialmente nel vivo dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2023. Oggi, sabato 18 novembre, infatti, sullo splendido scenario della pista di Lusail la classe regina andrà a decidere gli schieramenti di partenza delle sue due gare e, soprattutto, metterà sul piatto i primi 12 punti.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT RACE DI MOTOGP ALLE 13.00, 13.40 E 18.00

Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin si sfidano di nuovo con appena 14 punti di differenza in classifica generale. Il programma della giornata sulla pista qatariota sarà davvero ricchissimo. Si inizierà alle ore 13.40 italiane con la Q1 delle qualifiche (la Q2 decisiva prenderà il via alle ore 14.05) che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race (e della gara domenicale).

La gara su distanza ridotta scatterà alle ore 18.00 italiane con Bagnaia e Martin che proveranno a conquistare subito punti pesanti. Ma, come sempre, non ci sarà solo la classe regina. Le qualifiche della Moto3, infatti, scatteranno alle ore 15.50, con Masià che cercherà di mettere il primo mattoncino del suo weekend, mentre quelle della Moto2 inizieranno alle ore 16.45.

Come si potrà seguire l’evento? Il sabato del GP del Qatar sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le prove libere delle tre classi, le qualifiche della MotoGP e la Sprint Race. Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, non le prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race saranno in diretta su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale a Lusail.

PROGRAMMA GP QATAR OGGI (orari italiani)

Sabato 18 novembre

Ore 11.30-12.00, Moto3, Prove libere 3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15-12.45, Moto2, Prove libere 3 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.00-13.30, MotoGP, Prove libere 2 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.40-14.55, MotoGP, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport 1 (201). Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 14.05-14.20, MotoGP, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 15.50-16.05, Moto3, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 16.15-16.30, Moto3, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 16.45-17.00, Moto2, Qualifiche – Q1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 17.10-17.25, Moto2, Qualifiche – Q2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

Ore 18.00, MotoGP, SPRINT RACE – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport MotoGP (208) e in chiaro su TV8

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) ogni turno, su Sky Sport 1 (201) le prove libere delle tre classi, le qualifiche della MotoGP e la Sprint Race. Su TV8 saranno disponibili in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it per qualifiche e Sprint Race

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia//CordonPress