F1, orario gara 19 novembre: programma GP Las Vegas 2023, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 19 novembre (partenza alle ore 7.00 italiane), si terrà il Gran Premio di Las Vegas 2023, valido come ventunesimo e penultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratterà della prima gara di sempre sul nuovissimo Strip Circuit, che andrà in scena in notturna nella tarda serata di sabato 18 novembre in Nevada.

Ferrari sogna il colpaccio con Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz è stato particolarmente sfortunato nelle prime prove libere con l’incredibile episodio del tombino e dovrà fare una grande rimonta a causa della penalità di 10 posizioni in griglia per aver montato un nuovo pacco batterie (superando il limite stagionale di due componenti).

Red Bull fa comunque paura con Max Verstappen e resta la favorita principale per il successo con l’olandese, ma attenzione almeno in ottica podio all’altra RB19 di Sergio Perez oltre alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

Il Gran Premio di Las Vegas 2023 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Su TV8 sarà inoltre possibile vedere la corsa in differita e in chiaro alle ore 14. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2023

Domenica 19 novembre

Ore 7.00 Gara a Las Vegas (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

