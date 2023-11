Sinner-Medvedev: orario semifinale ATP Finals, canale tv in chiaro, precedenti

Nuovo appuntamento con la storia per Jannik Sinner, impegnato quest’oggi nella sessione pomeridiana (non prima delle 14.30) contro Daniil Medvedev nella prima semifinale delle ATP Finals 2023. Sul veloce indoor del Pala Alpitour di Torino si sfidano il n.3 ed il n.4 del ranking mondiale, con il padrone di casa italiano che va a caccia dell’atto conclusivo nel Torneo dei Grandi Maestri.

Un tennista azzurro non aveva mai superato la fase a gironi al Master prima dell’altoatesino, che ha dominato il gruppo verde collezionando tre vittorie consecutive contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune. Adesso si preannuncia un incontro altamente spettacolare contro il 27enne russo, vincitore di questa manifestazione a Londra nel 2020.

Sono ben 8 i precedenti tra i due, con l’ex numero 1 al mondo che si è aggiudicato i primi 6 scontri diretti ed il nostro portacolori i 2 più recenti. Jannik si è imposto per 7-6 7-6 nella finale dell’ATP 500 di Pechino e a seguire per 7-6 4-6 6-3 nell’ultimo atto dell’ATP 500 di Vienna, andato in scena nelle stesse condizioni del Pala Olimpico torinese (cemento al coperto).

La prima semifinale delle ATP Finals 2023 tra Sinner e Medvedev, in programma non prima delle ore 14.30 al Pala Alpitour di Torino, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Rai Play (gratis) e per gli abbonati su Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP FINALS 2023 OGGI

Sabato 18 novembre

Ore 12:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [5]-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [3] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Sinner (ITA) [4]-Medvedev [3] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:30 Ram (USA)/Salisbury (GBR) [6]-S. Gonzalez (MEX)/Roger-Vasselin (FRA) [4] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 21:00 Djokovic (SRB) [1]-Alcaraz (ESP) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDV, ATP FINALS 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, Sky Sport Uno (201, 14:30), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, Sky Go, Now, Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse