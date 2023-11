MotoGP in tv, GP Qatar 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Giornata di vigilia al Lusail International Circuit in vista del weekend di gara del Gran Premio del Qatar 2023, valevole come diciannovesimo e penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Già assegnato il titolo iridato in Moto2 al predestinato spagnolo Pedro Acosta, il discorso è ancora apertissimo nelle altre due categorie.

In Moto3 Jaume Masià è in testa con un margine di 13 punti su Ayumu Sasaki e 41 sulla coppia formata da Daniel Holgado e David Alonso quando restano un massimo di 50 punti a disposizione tra Lusail e Valencia. Sfida a due anche a livello aritmetico invece in MotoGP tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 14 punti in favore dell’azzurro.

Considerando anche le Sprint Race, in top class sono ancora 74 i punti in palio complessivamente da qui a fine campionato. Pecco si è ben difeso nell’ultima tappa di Sepang, registrando un importante +1 parziale su Martinator ed interrompendo il preoccupante trend positivo del rivale iberico. La tre-giorni in Qatar sarà dunque fondamentale per capire meglio il quadro della situazione in vista del gran finale di Valencia.

Tutte le sessioni del weekend qatariota verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (su Sky Sport Uno solo alcuni turni, tra cui qualifiche, Sprint e gara della classe regina) ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre le qualifiche delle tre classi (oltre alla Sprint della MotoGP) saranno visibili anche in diretta in chiaro su TV8 (che manderà in onda le gare domenicali in differita). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2023

Venerdì 17 novembre

Ore 12.00 Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00, MotoGP, Prove

Sabato 18 novembre

Ore 11.30, Moto3, Prove libere 3

Ore 12.15, Moto2, Prove libere 3

Ore 13.00, MotoGP, Prove libere 2

Ore 13.40, MotoGP, Qualifiche

Ore 15.50, Moto3, Qualifiche

Ore 16.45, Moto2, Qualifiche

Ore 18.00, MotoGP, Sprint

Domenica 19 novembre

Ore 13.40, MotoGP, Warm-Up

Ore 15.00, Moto3, Gara

Ore 16.15, Moto2, Gara

Ore 18.00, MotoGP, Gara

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (in diretta tutte le sessioni tranne le prove libere del venerdì e le qualifiche di Moto3 e Moto2), TV8 (in diretta tutte le qualifiche e la Sprint di MotoGP).

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e tv8.it (qualifiche e la Sprint di MotoGP).

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 17.05, di Moto2 alle 18.20 e di MotoGP alle 20.05.

Credit: MotoGP.com Press