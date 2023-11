MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP del Qatar: poche gioie a Lusail, e l'incidente dell'anno scorso con Martin...

Pochi acuti ed un rapporto mai realmente decollato tra Francesco Bagnaia ed il Lusail International Circuit, che ospiterà questo weekend il Gran Premio del Qatar 2023 valevole come penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un appuntamento potenzialmente decisivo per la sfida iridata tra Pecco e Jorge Martin, separati attualmente da 14 punti in favore dell’azzurro.

Le prime apparizioni del torinese in Moto3 sul tracciato mediorientale non sono state indimenticabili, con nessun piazzamento tra i migliori 8 dal 2013 al 2015 con Honda, KTM e Mahindra. Il vento comincia a cambiare solo nel 2016, con un solido terzo posto in volata alle spalle di Niccolò Antonelli e Brad Binder dopo una bella rimonta dalla quarta fila in griglia.

Tanta fatica poi la stagione successiva nel GP d’esordio in Moto2, raccogliendo una discreta 12ma piazza dopo aver conquistato la terza fila sullo schieramento, mentre nel 2018 è arrivata la sua prima (e al momento unica) affermazione a Lusail avendo la meglio all’ultimo giro sul connazionale Lorenzo Baldassarri e cominciando con il botto la sua prima cavalcata mondiale della carriera.

Esordio assoluto nella classe regina senza infamia e senza lode nel 2019 in Qatar, con una discreta qualifica (primo degli esclusi dal Q2) ed una caduta dopo pochi giri in gara mentre navigava alle porte della top10. Annullato il Gran Premio del 2020 causa Covid, Bagnaia ha poi centrato un terzo (unico podio in top class) ed un deludente sesto posto nei due eventi disputati a Lusail nel 2021. Il precedente più recente, ad inizio 2022, è ancor più negativo: 9° in qualifica, cade in gara cercando un sorpasso fuori misura su Martin (coinvolto incolpevolmente nella carambola) per l’ottava posizione a oltre 5″ di distacco dal gruppo di testa.

