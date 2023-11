MotoGP, ultime due piste favorevoli a Bagnaia o Martin? Per entrambi rapporto problematico con Lusail

Il rush finale del Mondiale MotoGP 2023 è entrato definitivamente nel vivo, con Francesco Bagnaia e Jorge Martin separati da soli 14 punti in classifica generale in vista delle ultime due tappe della stagione a Lusail e Valencia. La sfida per il titolo è ancora incertissima e saranno i dettagli a fare la differenza, come per esempio il feeling e lo storico dei protagonisti sulle piste che restano da affrontare in calendario.

Partiamo dal prossimo GP, che andrà in scena in Qatar nel weekend 17-19 novembre. Entrambi i pretendenti all’iride hanno un rapporto problematico con il circuito che ospita abitualmente l’opening del campionato, anche se sia Pecco che Jorge sono stati in grado di salire una volta sul gradino più alto del podio nel 2018 (il piemontese in Moto2, lo spagnolo in Moto3).

In MotoGP Bagnaia vanta un terzo posto nel 2021 come miglior risultato a Lusail, mentre l’anno scorso ha commesso un grave errore centrando in pieno proprio Martin con un tentativo di sorpasso fuori misura e causando un doppio ritiro nella prima gara della scorsa stagione. Martinator non ha mai avuto mezze misure in Qatar, d’altronde quando ha mancato l’appuntamento con il podio (centrato in due occasioni ai tempi della Moto3) è sempre rimasto fuori dalla top14.

Discorso che cambia radicalmente se ci proiettiamo verso il Ricardo Tormo di Valencia, un circuito che ha quasi sempre esaltato lo stile di guida del nativo di Madrid come dimostrano i suoi 6 podi (di cui 2 vittorie) in carriera nel Motomondiale. Già da rookie in top class Martin ha centrato una notevole seconda piazza (nel 2022 fu 3°) proprio alle spalle di Pecco, che nell’ultimo GP del 2021 ottenne la sua unica affermazione (e l’unico podio) nel GP valenciano.

Credit: MotoGP.com Press