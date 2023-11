MotoGP, GP Valencia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 24-26 novembre

Nel week end del 24-26 novembre il Motomondiale 2023 sarà di scena sul circuito di Valencia, per l’appuntamento di chiusura del GP della Comunità Valenciana. Si prospetta un round particolarmente intenso in cui i piloti dovranno adattarsi alle varie condizioni che la pista offrirà, legate alle temperature che potrebbero cambiare con grande rapidità.

In MotoGP Francesco Bagnaia si presenta ai nastri di partenza con un margine di vantaggio in classifica generale di 21 punti nei confronti dello spagnolo Jorge Martin. Bravo Pecco a sfruttare la situazione in Qatar e a costruirsi un buon margine in vista di questo fine-settimana. L’iberico sarà costretto a spingere al massimo e sperare nell’errore del piemontese.

Il fine-settimana del GP di Valencia, ultimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi, della Sprint Race di MotoGP e la differita delle gare domenicali, ma non del warm-up e delle prove libere.

CALENDARIO GP VALENCIA 2023 MOTOGP

Venerdì 24 novembre

ore 9.00-9.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 9.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 13.15-13.50, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 14.05-14.45, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 25 novembre

ore 8.40-9.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 9.25-9.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

ore 15.00, MotoGP, Sprint, diretta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 26 novembre

ore 10.40-10.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 12.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 13.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

ore 15.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

MOTOGP SU TV8

Venerdì 24 novembre

Nessuna trasmissione delle prove libere

Sabato 25 novembre

ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifica 1 – Diretta tv in chiaro.

ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifica 2 – Diretta tv in chiaro.

ore 15.00, MotoGP, Sprint, diretta – Diretta tv in chiaro.

Domenica 26 novembre

ore 14.00, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

ore 15.20, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

ore 17.00, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro

Foto: MotoGP.com Press