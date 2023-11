MotoGP, Francesco Bagnaia non vuole pressioni: “Non sarebbe un fallimento non vincere il Mondiale”

Francesco Bagnaia è in testa al Mondiale di MotoGP 2023. Una corsa splendida e intensa fino all’ultima curva con il rivale Jorge Martin infiammerà questo finale di stagione: Pecco ha 13 punti di vantaggio sullo spagnolo e cerca l’impresa di ripetersi dopo il titolo ottenuto in rimonta lo scorso anno.

Bagnaia è pronto ad andare a Sepang, in Malesia, nel penultimo atto di una lunga e stancante tournée asiatica che si concluderà con il Qatar. Queste le parole del campione del mondo al sito della MotoGP, che sottolineano la sua leggerezza nell’affrontare questo duello: ““Non credo che sarebbe un fallimento se perdessimo il Mondiale”.

“Sarebbe sicuramente fantastico vincere perché non ricordo molti nomi che hanno vinto il titolo per due anni di fila. Potrebbe essere favoloso per me, stiamo lavorando duramente per questo e cercheremo di fare il massimo. In termini di pressione, sento che l’anno scorso era più alta, perché la Ducati non vinceva da 15 anni. Quest’anno è diverso: sento la stessa pressione, ma mi motiva. Essere il riferimento è qualcosa di cui dobbiamo essere orgogliosi“.

Sui problemi avuti durante questa stagione non semplice: “I miei problemi sono iniziati a Misano, in frenata. Vincere di nuovo a Mandalika con quel tipo di prestazione ci ha aiutato molto a sentirci di nuovo i più forti. Lavoriamo molto durante tutti i fine settimana per prepararci alle gare. È fantastico, ma a volte non mi aiuta nei time attack“.

Sul rendimento di Martin: “Jorge sta facendo un lavoro eccezionale. Ma il suo modo di correre è sicuramente al limite, anche sulle gomme posteriori. A Mandalika per esempio è caduto quando stava spingendo al massimo. Le cose possono cambiare in un attimo, quindi bisogna essere molto precisi su tutto: di sicuro attaccherò e darò il massimo come sempre, cercando di aumentare il distacco“.

Foto: Valerio Origo