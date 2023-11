MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Ho provato a raggiungere Martin ma ne aveva di più. Peccato per la partenza”

Sorride e ne ha ben donde Fabio Di Giannantonio dopo aver concluso al secondo posto la Sprint Race del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail il portacolori del team Ducati Gresini è stato l’unico che ha provato ad opporsi a Jorge Martin, mettendo in mostra l’ennesima prova di livello altissimo del suo finale di campionato.

Jorge Martin ha messo le mani sulla gara su distanza ridotta con un margine di 391 millesimi su Fabio Di Giannantonio, quindi completa il podio Luca Marini a 2.8 secondi. Quarto Alex Marquez a 3.3, davanti a un Francesco Bagnaia mai protagonista che chiude a 3.9. Sesto Maverick Vinales a 4.2, settimo Brad Binder a 5.7, ottavo Fabio Quartararo a 6.4, quindi 11° Marc Marquez a 9.5, con Marco Bezzecchi 13° a 10.6.

Al termine della Sprint Race, il pilota romano (ancora senza una moto in vista del 2024) ha analizzato la sua prova nel corso delle interviste di rito: “Sono davvero soddisfatto di questo risultato. Mi sentivo bene, ma ho avuto un po’ di problemi al via che mi hanno fatto perdere un pizzico di tempo. La mia gara ha iniziato a prendere quota quando mi sono messo all’inseguimento di Jorge Martin. Lui andava davvero bene nel primo e nel terzo settore e, di pari passo, provava a risparmiare la gomma anteriore. Devo essere sincero, ho provato in tutti i modi a raggiungerlo, ma non ci sono riuscito. Ad ogni modo ottimo podio nella Sprint, proverò a ripetermi anche domani nella gara lunga”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della domenica del Gran Premio del Qatar con il piatto forte della gara “lunga” che prenderà il via alle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) e metterà sul piatto 25 punti pesantissimi.

