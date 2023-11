MotoGP, Bagnaia in pole a Sepang: “Finalmente ho ritrovato esplosività, è cambiato tutto”

La risposta che ci voleva. Francesco Bagnaia ha ottenuto la pole-position del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Sepang, Pecco è tornato a esprimersi nel time-attack sulla Ducati ufficiale, ritrovando quelle sensazioni che aveva un po’ perso nell’ultimo periodo. Un Bagnaia strepitoso nell’ultimo tentativo, autore del nuovo record della pista di 1:57.491.

“Sono molto contento perché sapevo che eravamo lì. Il week end è cominciato molto bene, abbiamo lavorato nel modo migliore e ora partiamo davanti. A questo punto, vediamo di indovinare la partenza oggi nella Sprint Race e domani nel GP. Sono molto soddisfatto e l’avevo detto al mio telemetrista che la pole sarebbe stata in 1:57.4“, le prime parole del campione del mondo ai microfoni di Sky Sport.

Un Bagnaia che ha preceduto il suo rivale nel campionato, Jorge Martin (+0.058) sulla Ducati Pramac, caduto nell’ultimo giro lanciato, e un ritrovato Enea Bastianini (+0.099) con l’altra Rossa Factory. Riscontro che può essere letto anche in chiave psicologica in vista di quanto accadrà nel fine-settimana: “Essere davanti dà gusto, soprattutto quanto te lo senti è fantastico. Tornare a questa esplosività è bellissimo, c’è voluto un po’ e siamo tornati. Un qualcosa che ci aiuterà in quest’ultima fase del campionato. Devo migliorare il settore 1 dove Martin fa paura, nel t-2 e nel t-3 sono andato molto forte e mi dà fiducia“, ha aggiunto Pecco.

Ci si ritroverà, quindi, alle 08.00 italiane per la Sprint Race. Si prevedono 10 giri infuocati in cui i duellanti per il Mondiale daranno tutto per prevalere e portarsi a casa l’intera posta in palio.

Foto: LiveMedia//CordonPress